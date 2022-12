Bělorusko dodává Rusku tanky a cvičí brance. Moskva tlačí Minsk k větší intervenci

Na začátku prosince se také sešli ruský ministr obrany Sergej Šojgu s jeho běloruským protějškem Viktorem Chreninem, aby podepsali změny společné regionální bezpečnostní dohody z roku 1997. Úpravu dohody běloruské úřady nekomentovaly, monitorovací skupina Belaruski Hajun však upozornila, že oba představitelé podepsali protokol na letecké základně, což je „velmi netypické a jen to podtrhuje určitý spěch“, uvedl server The Kyiv Independent.

Podle ISW je však přes veškerou podporu Minsku přímé zapojení Běloruska do války nepravděpodobné. Běloruská armáda je poměrně malá, podle expertů ji tvoří asi 45 tisíc příslušníků v pouhých šesti manévrovatelných brigádách, a její nasazení by proto v probíhajících bojích neznamenalo zlom. Už současná podpora přitom způsobuje vedení armády problémy.

Přímé nasazení za hranicemi nemá podporu ani v běloruské armádě. Řadoví vojáci si podle institutu stěžují na příslušníky ruské armády v souvislosti s urážlivými etnickými výroky. „Je pravděpodobné, že některé složky běloruských ozbrojených sil by vyjádřily neochotu nebo přímo odpor, pokud by se Lukašenko rozhodl napadnout Ukrajinu,“ uvedli experti ISW.

Pokud by tak Minsk nasadil své vojáky na Ukrajině, musel by tak místo zkušených jednotek spolupracovat se špatně vycvičenými ruskými branci. „Výsledek snah o vytvoření a bojové využití takových kombinovaných jednotek bude pravděpodobně nevalný,“ uvedl institut.

Aktivní zapojení běloruských jednotek do války by pro Minsk nejspíše znamenalo vysoké ztráty. Americký think-tank upozornil, že se elitní běloruští a ruští vojáci sice před únorovou invazí účastnily společných cvičení, ale ruské jednotky s touto zkušeností od února přicházely o své muže.

Pokud by se navíc Lukašenko chystal na nasazení vlastních sil na Ukrajině, musel by se podle ISW navíc dopředu připravit na ztráty. Vytvoření personálních rezerv by však znamenalo výcvik ještě většího množství vojáků v příštím odvodním cyklu.

V případě vstupu do války by navíc hrozilo riziko opětovného rozpoutání protestů, které v Bělorusku proběhly v letech 2020 a 2021. Lukašenko se navíc v jejich potlačení spoléhal i na armádu, která by byla uvnitř země po nasazení v zahraničí oslabena.

Při postupu proti demonstrantům Lukašenkovi asistovalo i Rusko, které se od té doby snaží co nejvíce zvýšit svůj vliv na menšího souseda. Vysláním armády do války by tak Lukašenko podkopal svou důvěryhodnost jako lídra v čele suverénní země. „Bylo by zřejmé, že snaha Ruska zajistit si plnou kontrolu nad Běloruskem byla úspěšná,“ uvedl ISW.

Podezřelá smrt ministra i hrozba útoku pod falešnou vlajkou

Podle serveru Kyiv Post však ukrajinská tajná služba přinesla informace o tom, že se Kreml pokusí Bělorusko do války zatáhnout. Ukrajinské tajné služby předpověděly, že se ruské speciální jednotky pokusí pod falešnou vlajkou sabotovat kritickou běloruskou infrastrukturu a zanechat při tom „důkazy“ o zodpovědnosti Ukrajiny. Cílem útoku podle nich má být jaderná elektrárna nedaleko hranic s Litvou.

O ruském tlaku podle listu hovoří také nedávné úmrtí běloruského ministra zahraničí Vladimira Makeje, které podle oficiálních informací způsobil infarkt. Kyiv Post však uvedl, že za smrtí ministra mohla být ve skutečnosti otrava provedená ruskou tajnou službou FSB, aby „varovala před nebezpečím nedostatečného nadšení pro pomoc Kremlu proti Ukrajině“. Uvedl to ruský podnikatel a opoziční aktivista Leonid Nevzlin. Lukašenko po Makejově smrti propustil kuchaře, komorníka i osobní ochranku, napsal Kyiv Post.

Podle ISW se přesto zdá, že Lukašenko se do konfliktu přímo zapojit nehodlá. Minsk podle expertů bude dále pomáhat Rusku vytvářet dojem této hrozby, aby část ukrajinských jednotek zůstala vázaná na severu země a nemohla bojovat jinde. Bělorusko podle institutu bude také dále poskytovat své území pro ruské útočné operace a pomáhat Moskvě k získání materiálu, ke kterému nemá kvůli sankcím přístup.

Podle expertů je však přímé zapojení Běloruska do války v blízké budoucnosti „mimořádně nepravděpodobné“.