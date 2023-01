Spojené státy chystají další pomoc pro Ukrajinu. Má obsahovat obrněnce Stryker, tanky zatím ne

Spojené státy chystají další balík vojenské pomoci pro Ukrajinu v hodnotě až 2,5 miliardy dolarů (tedy asi 55,4 miliardy korun). Obsahovat by měl poprvé i obrněná vozidla typu Stryker, tanky zatím USA Ukrajině poskytnout neplánují. Televizi CNN to řekly dva zdroje obeznámené s plánováním pomoci. Balík podle nich zatím není hotový, dokončen by mohl být koncem týdne.