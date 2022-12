Ukrajina konečně dostane od USA patrioty, píše CNN. Výrazně by tím vylepšila obranu svého nebe

Spojené státy poskytly Ukrajině vojenskou podporu v hodnotě miliard dolarů, včetně zbraní protivzdušné obrany, od raketového systému země-vzduch Stinger, který je dostatečně lehký na to, aby jej bylo možné přenášet, až po větší protiletadlové systémy NASAMS, které mohou zajistit protivzdušnou obranu proti cílům krátkého a středního dosahu.

Rusko má podle odhadu ukrajinské vojenské rozvědky dost raket ještě na tři až pět vln náletů na Ukrajinu, uvedl podle deníku The New York Times zástupce šéfa rozvědky Vadym Skibickyj. Odhad vychází z předpokladu, že při jedné vlně ruské síly vypálí osmdesát až devadesát raket.

Kyjev si proto nejvíce přeje, aby mu Washington dodal právě systém Patriot delšího doletu, který dokáže zachytit i ruské balistické střely. Bidenova administrativa se tohoto kroku doposud zdráhala, to by se však podle amerických představitelů mohlo tento týden změnit.

Moskva nicméně podle agentury Reuters ve středu varovala, že americké protiraketové systémy Patriot by byly legitimním cílem ruských úderů proti Ukrajině, pokud by Spojené státy povolily jejich dodávku na podporu Kyjeva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že patrioty budou „určitě“ cílem Ruska, ale nepotvrzené zprávy médií nebude komentovat.

Nejúčinnější obranný systém na Ukrajině

Pokud by USA skutečně poslaly pokročilý systém protivzdušné obrany dlouhého doletu, který je vysoce účinný při zachycování balistických a řízených střel, jednalo by se o nejúčinnější obranný zbraňový systém dlouhého dosahu zaslaný do země a podle představitelů pomůže zabezpečit i vzdušný prostor pro země NATO ve východní Evropě.

Není jasné, kolik odpalovacích zařízení bude vysláno, ale typická baterie patriotů zahrnuje radarovou soupravu, která zjišťuje a sleduje cíle, počítače, zařízení na výrobu energie, stanici pro řízení zásahu a až osm odpalovacích zařízení, z nichž každé pojme čtyři rakety připravené k odpálení.

Jakmile budou plány dokončeny, očekává se, že patrioty budou v nadcházejících dnech rychle odeslány a Ukrajinci budou vyškoleni k jejich používání na základně americké armády v německém Grafenwoehru, uvedli úředníci.

Ostatní země už je mají

Na rozdíl od menších systémů protivzdušné obrany potřebují raketové baterie Patriot mnohem větší posádky, jejich řádná obsluha vyžaduje desítky pracovníků. Výcvik pro baterie raket Patriot obvykle trvá několik měsíců a Spojené státy jej nyní budou provádět pod tlakem téměř každodenních leteckých útoků ze strany Ruska, píše CNN.

Systém je všeobecně považován za jednu z nejschopnějších zbraní dlouhého dosahu, která brání vzdušný prostor proti přilétajícím balistickým a řízeným střelám i některým letadlům. Díky svému dlouhému doletu a schopnostem ve velkých výškách může potenciálně sestřelovat ruské rakety a letadla daleko od jejich zamýšlených cílů uvnitř Ukrajiny.

USA již dříve poslaly baterie Patriot spojencům v NATO, jako je Polsko, aby posílily jejich obranu, a na Ukrajinu poslaly další zbraňové systémy, aby pomohly proti ruské invazi. V posledních letech USA poslaly rakety Patriot do Saúdské Arábie a Iráku, aby čelily hrozbám ze strany Íránu a jeho spojenců, a do oblasti Tichomoří, aby odstrašily Severní Koreu.