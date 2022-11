Polsko budou chránit protiraketové systémy Patriot z Německa

Německá ministryně Lambrechtová s nabídkou přišla v souvislosti s úterním incidentem, kdy ve východopolské vsi Przewodów dopadla raketa. Podle západních činitelů šlo zřejmě o střelu ukrajinské protiletecké obrany. Zemřeli při tom dva lidé. Rusko v úterý proti Ukrajině vystřelilo smršť raket s cílem vyřadit z provozu její energetickou infrastrukturu.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu Severoatlantická aliance začala posilovat protileteckou obranu v Evropě. V polovině října se více než desítka členských zemí, včetně Česka a Slovenska, připojila k německé iniciativě a podepsala prohlášení o záměru společného nákupu systémů protivzdušné obrany.

Bezpečnostní analytik: Patrioty v Polsku by incidentu zřejmě nezabránily

„V kontextu incidentu, který zasáhl polské teritorium, se jedná o významný krok,“ řekl ve vysílání ČT24 bezpečnostní analytik Richard Stojar. Je však podle něj otázkou, do jaké míry dokáže protiraketový systém podobným událostech předcházet. „Musely by působit už na ukrajinském teritoriu (…) K tomu v tuto chvíli ještě určeny nejsou,“ uvedl s tím, že jde spíše o symbolické gesto podpory, „nikoliv jako praktický krok“.

Incident z minulého týdne byl podle něj poměrně specifický a německá protivzdušná obrana by mu zřejmě nedokázala zabránit.

Umístění systémů Patriot na území Ukrajiny by podle něj neznamenalo vtažení NATO do války. Šlo by však o významný posun v podpoře napadené země. „Baterie Patriot by nemusely mít německou nebo alianční obsluhu, bylo by možné vycvičit i ukrajinské specialisty. Nějaký čas by to trvalo, ale významně by to posílilo i obranné možnosti Ukrajiny,“ přiblížil.