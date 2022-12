Pokud se Rusko nezmění, musí pryč z OSN i dalších institucí, říká Podoljak pro ČT

přehrát video Poradce ukrajinského prezidenta Podoljak k mírovému plánu Zdroj: ČT24

Ukrajinský prezident, Volodymyr Zelenskyj v USA navrhl uspořádat nový mírový summit OSN. Ministr zahraničí Kuleba řekl, že by se mohl konat v únoru a prostředníkem rozhovorů by měl být generální tajemník OSN Antonio Guterres. Jaké očekáváte výsledky? Zaprvé, prezident Zelenskyj navrhl již o něco dříve mírový plán. Bylo to v Indonésii na summitu G19 (skupina se jmenuje G20, Podoljak však neuznává členství Ruska – pozn. red.), kde byla uvedena posloupnost kroků, které by vedly k trvalému míru nejen na Ukrajině. Je třeba projednat vše, co se týká této války z pohledu mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva, z hlediska snahy zabránit mezinárodní potravinové krizi a tak dále. Je tam několik kroků, které by bylo třeba implementovat. Summit má stanovit logistiku těchto kroků. Summit je pokračováním mírového plánu, ale má také stanovit logistiku provádění těchto mírových kroků v reálném světě. Na jaké otázky by se jaká země soustředila. Co se týká pana Guterrese, nejde až tak o prostřednictví. Ale protože rozumíme, že Ruská federace nemá zájem na míru jako takovém, jde o moderování. Aby všechny země, které se budou účastnit tohoto summitu, mohly uplatnit svůj názor a aby tyto pozice byly promítnuty do rezolucí v rámci systému OSN. Takový je úmysl.

Podle ukrajinského ministra zahraničí Kuleby by se Rusko mohlo účastnit summitu, pokud by stanulo před mezinárodním tribunálem kvůli svým válečným zločinům. Je to možné? Vyjděme z toho, že válka, která trvá již deset a půl měsíce, podstatně změnila situaci v Evropě i globální situaci. Pochopte, že před šesti měsíci bychom se tu vůbec nebavili o zvláštním tribunálu jako takovém. Dnes je koncepce zvláštního tribunálu předmětem jednání o mezinárodním právu na úrovni ministrů spravedlnosti nebo ministrů zahraničních věcí nejen ve skupině zemí G7, ale také Evropské unie. Dnes je to již axiomem – zvláštní tribunál bude. Proč? Protože množství válečných zločinů Ruské federace na Ukrajině je nepřehlédnutelné. Jsou to nejen zločiny proti ozbrojeným silám. Jde také o porušování mezinárodního humanitárního práva, o zločiny proti civilistům. V prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničí byla výzva vyloučit Rusko z Rady bezpečnosti OSN. Jak by se to mohlo stát? Rusko má v Radě bezpečnosti právo veta. Právě proto, že, jak jste správně řekla, Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti s právem veta, my dnes nevidíme OSN jako organizaci, která může zasáhnout. Tím myslím skutečně zasáhnout – v případě této nebo jiných válek nejen na území Ukrajiny. Rusko vždy použije veto ve prospěch té, či jiné agresivní země. Té, či jiné teroristické organizace. Je třeba tomu udělat přítrž. Pokud chceme mít akceschopnou platformu s názvem OSN, kde můžeme řešit globální konfliktní situace, je třeba přijmout rezoluci, která bude účinná. Je třeba odsud vyloučit zemi, která je buď sponzorem terorismu, o čemž mluví například Evropský parlament, nebo teroristickou zemi, která vede válku teroristického typu a bombarduje například naši energetickou soustavu, na níž závisí život 35, 40 milionů lidí.