Ruská propaganda slaví úspěch daleko od Ukrajiny. Část Afriky se přiklání na stranu agresora

Rozpolcenost Afriky při odsouzování ruské invaze na Ukrajinu se ukázala už záhy po začátku války. Když v březnu Valné shromáždění OSN přijímalo usnesení k této otázce, zástupci 25 z 54 afrických států se hlasování zdrželi a agresi Moskvy vůči sousední zemi neodsoudili, připomíná The Washington Post (WP).

A řadu západních politiků tento postoj pochopitelně rozladil. „Viděl jsem příliš mnoho pokrytectví, především na africkém kontinentu. A tohle říkám velice klidně – někteří to nenazývají válkou, i když to válka je. A říkají, že nevědí, kdo to všechno začal, protože jsou pod diplomatickým tlakem,“ nechal se například na konci července slyšet francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě Kamerunu.

Macronova tvrdá slova, v nichž podle amerického listu v podstatě obvinil z pokrytectví ve vztahu k válce na Ukrajině celý kontinent, přitom byla v ostrém rozporu s vyjádřeními šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. Ten totiž v té samě době, kdy nebyl vítaný v podstatě nikde v západním světě, přicestoval do Afriky na vlastní malé „turné“ po čtyřech zemích.

Lavrovova diplomatická mise

„Oceňujeme postoj Afriky k situaci na Ukrajině a v jejím okolí. I když jsou vnější tlaky bezprecedentní, ani ony nedokázaly donutit naše přátele k tomu, aby se přidali k proruským sankcím. Takový nezávislý postup si zasluhuje hluboký respekt,“ napsal Lavrov ve sloupku, který v létě publikovaly noviny v Egyptě, Kongu, Ugandě a Etiopii.

Jak připomíná anglická mutace Deutsche Welle (DW), Moskvě straní například i Jihoafrická republika, jejíž zástupce byl jedním z těch, kdo nepodpořili rezoluci OSN odsuzující ruský vpád do sousední země.

Politolog Olivio N'kilumbu to přičítá tomu, že řada členů Afrického národního kongresu (ANK), tedy vládnoucí jihoafrické politické strany, je vůči Rusku stále loajální. „Někteří zastávají názor, že dřívější osvobozenecké hnutí Rusům stále hodně dluží ještě z dob Studené války a my Afričané tak teď musíme o ruské invazi mlčet,“ řekl DW N'kilumbu.