Kvůli nedávnému narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami se prezident Petr Pavel nechal slyšet, že „Rusko zkouší, kam až může zajít“. Pokud by k podobným provokacím mělo docházet i nadále, je dle něj nutné přijmout i vojenské opatření – včetně možného sestřelu. Podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN) by šlo o adekvátní reakci. Aleš Juchelka (ANO) v Otázkách Václava Moravce zdůraznil důležitost členství Česka v NATO. Poslankyně SPD Lucie Šafránková by počkala na vyšetření toho, zda stíhačky nenarušily alianční prostor omylem.
Sestřel ruské stíhačky nad NATO by byl adekvátní, věří Jurečka. Šafránková zmínila hysterii
„Myslím si, že NATO má být připraveno v případě podobných provokací takto postupovat a jednat,“ řekl k případnému sestřelu ruského letounu vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Míní, že ve světle těchto událostí je naprosto klíčové, aby občané za čtrnáct dní ve volbách věděli, že rozhodují také o tom, zda v Česku bude vláda a premiér, kteří má obranu, bezpečnost a setrvání v demokratických principech a institucích jako je EU a NATO, za prioritu.
Jurečka varoval před někým, kdo bude vytvářet kabinet s dalšími subjekty, které říkají, že chtějí referendum o vystoupení z NATO a nepokrytě říkají, že respektují ruského diktátora Vladimira Putina, přičemž dodal, že naráží na slova lídryně hnutí Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné. „(Předseda hnutí ANO) Andrej Babiš říká úplně v pohodě, že dneska pro něho paní Konečná už není komunistka,“ připomněl slova bývalého premiéra pro televizi Nova.
Podle Juchelky to není pravda a Jurečka si podle něj vymýšlí „nějaké fantasmagorie, které se nezakládají na reálném stavu“. Ohledně narušování vzdušného prostoru NATO ze strany Putinova Ruska sdělil, že je „opravdu velmi důležité být v Severoatlantické alianci“. „Je důležité být součástí nějakého většího obranného paktu, a potom se samozřejmě můžeme bavit i o obranyschopnosti Česka, která je v zájmu občanů,“ věří.
Narušení vzdušného prostoru NATO je podle Juchelky velmi vážná věc „a my jsme to viděli už podruhé, kdy okolo dvaceti dronů najednou vzdušný prostor na Polskem nějakým způsobem omezilo – dokonce i na několik hodin,“ připomněl další nedávný incident. Nediví se, že Estonci, v jejichž vzdušném prostoru se tři ruské MiGy-31 dvanáct minut pohybovaly, chtějí stejně jako před nedávnem Poláci aktivovat článek 4 Severoatlantické smlouvy.
SPD je pro vyšetření, zda se incident nestal omylem
Šafránková z SPD je pro to, aby se incident rychle vyšetřil a zodpověděla se otázka, o jaké stíhačky šlo, odkud byly a proč se akt stal a jestli to bylo opravdu úmyslné, jak představitelé EU i Estonska tvrdí, nebo jestli šlo o „neúmysl“. „V tuto chvíli bych nerada podléhala velké hysterii,“ tvrdí. „Samozřejmě v případě, že dochází k jakémukoliv narušování vzdušného prostoru jakéhokoliv státu, tak ten stát má právo se bránit. To je naprosto namístě a stejně tak bychom se bránili i my v Česku,“ podotkla.
Za „extrémně nebezpečnou provokaci“, kterou Putin „testuje odhodlání Západu“, označila ruské stíhací letouny v estonském vzdušném prostoru mimo jiné i šéfka unijní diplomacie a bývalá estonská premiérka Kaja Kallasová.
Narušením estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedla v neděli podle agentury AFP estonská diplomacie, která o svolání Rady požádala.
Provokací přibývá, říká Pivoňka Vaňková
Nedávná slova prezidenta Petra Pavla na Dnech NATO o potenciálním přijetí rozhodnutí o sestřelu ruských stíhaček nad územím NATO jsou dle Pivoňky Vaňkové (STAN) adekvátní a souhlasí s řadou evropských představitelů, že jde o provokaci.
„Těch provokací přibývá a je jich několik během posledních pár dnů. A nejsou to jen provokace – jsou to i sabotáže na našem i aliančním území, které prokazatelně provádí Rusko. Jsou to výroky, které můžeme slýchat od představitelů Ruské federace,“ připomněla incidenty namířené proti Evropě, kdy Ruskem placení sabotéři provedli podle spojeneckých tajných služeb útoky například v tuzemsku, Polsku i Pobaltských státech.
Pivoňka Vaňková upozornila, že před deseti lety Turecko ruskou stíhačku, která několik minut narušovala jeho vzdušný prostor, sestřelilo. „Nikdo o tom nediskutoval, nikdo nezjišťoval, jestli prostor narušili oprávněně, neoprávněně, nebo omylem. Prostě jsou to stíhačky, nejsou to nějaké drony, které odlétly ze své trasy,“ sdělila s tím, že v případě, že by hnutí STAN bylo opět ve vládě, určitě by vůči Rusku přitvrdila.
„Je to jen zkoušení toho, co NATO dokáže. Zjišťování, jak jsme obranyschopní a zjišťování toho, jak dokážeme odstrašit. Rusové jedou na sílu, potřebují vidět silného soupeře,“ je přesvědčena. Poláci podle ní o obraně také nediskutují – ať jsou napravo či nalevo. „Mají různé názory v jiných oblastech, v tomto se dokážou shodnout, a tak bychom se měli chovat i my,“ vyzvala.
- Domácí
- Svět
- Hybridní válka
- Severoatlantická aliance
- Vladimir Putin
- Rada bezpečnosti OSN
- Rusko
- ANO
- STAN
- Polsko
- NATO
- SPD
- Petr Pavel
- Kateřina Konečná
- Kaja Kallasová
- Andrej Babiš
- Estonsko
- Obrana
- Turecko
- Lucie Šafránková
- Aleš Juchelka
- Stíhačky
- EU
- Poláci
- Vzdušný prostor
- Provokace
- Sestřelení
- Vicepremiér
- Premiér
- OSN
- Prezident
- Ruská federace
- Sněmovna
- Pobaltské státy
- Marian Jurečka
- Evropa
- Sabotáž
- Volby
- Pavla Pivoňka Vaňková
- KDU-ČSL
- Dny NATO
- Bezpečnost
- Incident
- Vyšetření
- Útoky
- Rusové
- Ministr práce a sociálních věcí
- Stíhací letouny
- Stíhací letoun
- MiG-31
- Unie
- Spojenci
- Výběr
- Výběr redakce