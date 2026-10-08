Plán na snížení podpor v nezaměstnanosti rozklížil vládu


8. 10. 2026|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ve vládě pokračuje spor o podpory v nezaměstnanosti. Zatímco hnutí ANO a Motoristé podporují pokles podpor na loňskou úroveň, SPD je zásadně proti. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) tak nemá pro svůj návrh ve sněmovně dost hlasů. Kritizuje ho i opozice.

Když před měsícem přijížděl Aleš Juchelka na jednání vlády, přiznal, že výdaje na podpory nezaměstnaným budou letos vyšší, než vláda předpokládala. Původně to mělo být 20,5 miliardy, Juchelka ale zmínil částku o 1,5 miliardy korun vyšší. Výdaje by tak oproti loňsku mohly vzrůst až o sedm miliard. Na příští rok si naopak vláda – oproti letošku – schválila seškrtání podpor o téměř čtyři miliardy. K tomu ale potřebuje schválit zákon. Ten má platit od ledna.

„Nemůžeme už nadále takto utrácet peníze ze státního rozpočtu, protože to nepřineslo žádný efekt. My na základě dat, co se týká podpory v nezaměstnanosti, jsme neviděli snížení nezaměstnanosti jako takové,“ říká ministr práce. Juchelkův návrh, který počítá třeba se snížením podpor v prvních dvou měsících nezaměstnanosti z 80 na 65 procent čisté mzdy, ale zatím poslanci neprojednali ani v prvním čtení. Navíc nemá ve sněmovně podporu.

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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

Nepřijatelné, zní z SPD

„Je pro nás zcela nepřijatelné, aby se snižovala podpora pracujícím lidem, což snižování podpor v nezaměstnanosti je. SPD pro to hlasovat nebude,“ reagoval předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). „To, že se snižují podpory v nezaměstnanosti, když si na to pracující přispívají z každé své výplaty, je jednoznačně špatně,“ míní poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Kromě hnutí ANO podporují Juchelkův návrh pouze Motoristé. Dohromady mají ve sněmovně 93 z dvou set poslanců. „Je poměrně nízká nezaměstnanost a věříme, že každý, kdo se bude pokoušet hledat práci, tak stát mu má pomáhat. Ale na druhou stranu zase ta pomoc nemůže být nekonečná,“ říká ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).

Část opozice vládě vytýká i fakt, že si v rozpočtu na příští rok naplánovala úsporu skoro čtyři miliardy na podporách i přesto, že zákon neplatí. „Obrovský rozpor slov a činů, protože to byla Alena Schillerová (ANO), kdo říkala, jak pravdivý ten rozpočet je a jak nebudou nic obcházet, žádné kličky,“ podotýká předseda ODS Martin Kupka. „Je tam nějaká alikvotní část, ale protože ten zákon není schválený, tak samozřejmě s tím nemůžeme počítat úplně v plném rozsahu,“ říká ministryně financí Schillerová.

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Diskuse budou dlouhé, vzkazuje opozice

Poslanci by měli návrh snižující podpory v nezaměstnanosti začít ve sněmovně projednávat příští týden. Opozice už teď vládě vzkazuje, že bude kvůli zásadním výhradám diskutovat o zákonu velmi dlouho.

„Ta změna byla správným směrem, vždyť pro ni i hnutí ANO hlasovalo, jak je možné, že to chtějí obratem zrušit, když to funguje pro lidi, funguje to pro firmy,“ říká Olga Richterová (Piráti). „Je to úplně hloupý, tupý škrt, který jde vlastně proti lidem, kteří za život potřebují dvakrát třikrát podporu v nezaměstnanosti, to nejsou ti chroničtí zneužívači podpory,“ míní Juchelkův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Juchelka chce ještě s hnutím SPD o podpoře nižších podpor jednat a domluvit se na možném kompromisu.

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