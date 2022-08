Zásadní okamžiky války. Ruská invaze na Ukrajinu trvá už půl roku

Mariupolská tragédie

Ruská armáda do začátku března rychle obsazuje jihoukrajinské město Cherson s 300 tisíci obyvateli, po prudkých bojích na jihovýchodě země zároveň ovládá Záporožskou jadernou elektrárnu, která je největší v Evropě. Postup ruské armády z Krymu směrem na západ po azovském pobřeží se zastavuje až u přístavního města Mariupol, které v následujícím měsíci Rusové těžce bombardují. Téměř osmdesát procent infrastruktury je podle organizace Human Rights Watch během bojů zničeno. Od 2. března nemá většina obyvatel podle mezinárodních pozorovatelů přístup k pitné vodě ani elektřině.

Obrazy ze zničeného města v několika dalších týdnech obletí svět. Terčem pokračujících náletů se 9. března stane i dětská nemocnice v Mariupolu, což vyvolává odmítavou reakci světových politiků. Prezident Zelenskyj poté vyzývá mezinárodní společenství k vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou, což ale NATO odmítá s tím, že by to znamenalo přímé zapojení do války s Ruskem.