Rusko slaví Den vítězství. Putin přednese projev, který může naznačit vývoj války na Ukrajině

„Právě proto by se mohlo stát, že Moskva sáhne po záložácích, kteří mají výcvik, jsou to dospělí muži. Ale jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, to si zatím nedokážu představit,“ podotkl komentátor ČRo.

Komentátor dodal, že v dubnu až srpnu sice v Rusku dochází k pravidelným každoročním odvodům, které budou znamenat asi 135 tisíc nových vojáků, ale jde o mladé chlapce bez výcviku a nasadit je přímo do perace proti zkušeným ukrajinským vojákům by bylo velmi neopatrné, míní Dvořák.

„Na druhé straně si nedokážu dost dobře představit, jak to chce Vladimir Putin (na Ukrajině dál) udělat, protože pokud mají pravdu britské rozvědky, tak Moskva už na Ukrajině nasadila dvě třetiny svých pozemních sil, to je opravdu hodně. A zřejmě není kde brát,“ konstatoval Dvořák.

Peskovovo vyjádření dává na jednu stranu smysl, neboť Kreml se úporně brání označit svou kampaň na Ukrajině za válku, přestože se o válku jedná, uvedl ve vysílání ČT24 komentátor Českého rozhlasu (ČRo) Libor Dvořák. Stejně tak se Putin podle něj zřejmě obává vyhlášení mobilizace, která by znamenala velký zásah do života normálních Rusů.

Méně vojáků i techniky

Moskva a další ruská města si každoročně vítězství nad nacismem připomínají velkolepými vojenskými přehlídkami. Letos nebyli do Moskvy pozváni žádní zahraniční představitelé a také vojenské techniky a vojáků bude podle médií na přehlídce méně než v loňském roce.

„Někde jsem četl, že zatímco v uplynulých letech bývalo nad Rudým náměstím kolem sta letadel, letos jich bude 77. Ovšem trochu dramaticko-symbolicky prolétne i takzvaný letoun soudného dne Il-80, který by měl sloužit ve válečném konfliktu k evakuaci nejvýše postavených politiků,“ doplnil Dvořák.

Do přehlídky se zapojí i účastníci ruské invaze na Ukrajinu, kterou Moskva označuje jako speciální operaci s cílem demilitarizace a „denacifikace“ sousední země.

Dvořák: Putin může za vítězství označit cokoliv

Šéf Kremlu Vladimir Putin bude chtít podle západních představitelů využít symbolického významu, který v Rusku svátek 9. května představuje. Ve snaze vyzdvihnout alespoň dílčí úspěchy Ruska na Ukrajině může například oznámit úplné ovládnutí města Mariupol nebo učinit kroky pro připojení separatistických regionů na východě Ukrajiny.

„On může za vítězství označit cokoliv – a to si myslím, že se také stane – bez ohledu na to, zda to vítězství bylo, nebo ne,“ domnívá se Dvořák.

Naopak považuje za nepravděpodobné, že by se Putin uchýlil ke zmírnění bojových akcí. „Putin si nemůže dovolit odejít poražen, protože by to znamenalo počátek konce jeho politické kariéry,“ upozornil Dvořák. Také západní představitelé míní, že by Putin mohl poukázat na eskalaci konfliktu a zdůraznit potřebu většího nasazení.