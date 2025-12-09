Trump schválil za „určitých podmínek“ vývoz některých čipů Nvidia do Číny


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Doplnil, že o tom již informoval čínského vládce Si Ťin-pchinga, který na zprávy „reagoval pozitivně“. Společnost bude moci podle zpravodajských agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil.

Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí
Generální ředitel americké společnosti Nvidia Jensen Huang

Společnost Nvidia uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože prý podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu podle firmy „zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami“.

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.

Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.

USA schválily vývoz pokročilých čipů do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů
Ilustrační foto

