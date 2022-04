Rusové nasadí do bojů všechny dostupné prostředky, predikují experti další vývoj války

Podle bezpečnostního analytika Richarda Stojara je dobytí obce Kreminna dílčím úspěchem, ruské ambice jsou větší. V příštích dnech se podle něj dá očekávat rozsáhlejší eskalace, kdy ruská strana nasadí do bojů všechny dostupné prostředky, i z neúspěšné severní fronty. Tam ale záleží, nakolik jsou bojeschopné.

„Čas v současnosti nepracuje pro ruskou stranu s ohledem na nové dodávky stále vyspělejších zbraňových systémů pro Ukrajinu ze strany USA,“ sdělil s tím, že Rusy tlačí i zmiňovaný termín 9. května, kdy se konají v Moskvě oslavy vítězství ve druhé světové válce, kde by ruský prezident Vladimir Putin rád prezentoval nějakou formu vítězství současného.

Podle ukrajinského generálního štábu se Moskva snaží o prolomení obranné linie v Doněcké a Luhanské oblasti a o úplné ovládnutí Mariupolu. Těžké boje se ale vedou například i u Charkova, Izjumu nebo Mykolajivu. Ruský raketový útok si v pondělí vyžádal první civilní oběti i v západoukrajinském Lvově. Ve městě, které mnozí považovali za relativně bezpečné.

Větší sebevědomí Ukrajinců

Podle Stojara je primárním cílem takových útoků maximální poškození vojenské a civilní infrastruktury, která by mohla sloužit k přesunům zbraní ze zahraničí. Novinářka Deníku N Petra Procházková doplnila, že Rusové chtěli útočit ve Lvově na železnici, úder ale dopadl na civilní objekt. To obyvatele podle ní znervóznilo. „Lvov je do značné míry naplněn uprchlíky z východu, a ti toto ohrožení brali velmi těžce,“ prohlašuje novinářka, která je momentálně na Ukrajině.

Podle ní Ukrajinci nejsou překvapeni, že začala další fáze války, nicméně to vnímají jako určitý předěl. Procházková pozoruje větší sebevědomí od chvíle, kdy se Rusové stáhli z Kyjevské oblasti. „Od té chvíle je vidět, že si Ukrajinci mnohem více věří, ale na druhou stranu, co jiného máte říkat jako prezident? Musíte říkat, že vyhrajete,“ naráží novinářka na prohlášení Volodymyra Zelenského o tom, že Ukrajinci válku vyhrají. Prohlásila, že mezi lidmi panuje vlastenecký entuziasmus.

Pokus o obklíčení

V Donbasu by ambicí Ruska mohlo být obklíčení ukrajinských vojáků ze severu i z jihu. Stojar si však nemyslí, že by obklíčení Ukrajinců bylo tak výrazným úspěchem, aby to dostalo celou Ukrajinu do bezvýchodné situace.

Mluví se také o podobě boje na jihu. Přesunul se totiž na rovinatý a stepní terén, což je rozdíl oproti bojům na severu, které probíhaly v členitém a zalesněném prostředí, kde například Ukrajinci působili v malých týmech. „Tady konflikt nabude konvenční charakter, těžká technika je tam uplatnitelná ve větší míře,“ sděluje Stojar s tím, že prostupnost terénu pro ruské těžké kolony ovlivní i počasí.