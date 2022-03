Život v Kyjevě se odehrává z velké části pod zemí. V metru se schovává patnáct tisíc lidí

Grafička Aleksandra si v jedné ze stanice metra krátí dlouhou chvíli kreslením. Tahy tužkou rýsují mapu Ukrajiny a Kyjeva. „Po tom, co ostřelovali televizní věž, se náš dům otřásl jako při zemětřesení. Všechny stěny se hýbaly. Pak jsme to už nevydrželi a šli jsme sem. Jsem přesvědčená, že po tomhle všem budu potřebovat pomoc psychologa.“

Vím, co to je vězení národa, říká scénáristka, která odešla z Ruska

Valeria před zbraněmi Kremlu utíká už podruhé. Po vypuknutí války na Donbase před osmi lety musela scénáristka narozená v Rusku opustit Doněck, svůj tehdejší domov. „V Rusku jsem žila 23 let. Vím, co znamená ruský svět, co to je vězení národa. Snila jsem o tom, že odejdu, a také jsem to udělala.“

Kyjevské úřady odhadují, že se v metru ukrývá na patnáct tisíc lidí. Místo za prací, školou či zábavou tam lidé plní obav míří za bezpečím. Ve stínech, které na jejich město dopadají, vyhlížejí aspoň záblesk naděje.