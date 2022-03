Rusko nevyhraje, Ukrajina neprohraje. Putin se zrodil z ponížení v devadesátých letech, míní Pithart

Pithart přiznává, že rozsáhlým ruským útokem ze čtvrtka 24. února byl velmi překvapen. „Ještě jsem si možná myslel, že potáhnou podél pobřeží na Krym, ale tohle vůbec ne. Vzali si velké sousto. Nevyhrají v tom smyslu, že Ukrajinci neprohrají. Bude to tragická plichta a bude to trvat kdovíjak dlouho,“ domnívá se bývalý premiér.

Zdůrazňuje také, že Ukrajina je obrovská země a ruská invazní vojska zatím kontrolují pouze malou část území. Pithart zpochybňuje schopnost ruských sil okupovat celou zemi. „Ukrajinci dovedou být partyzány. To jsme viděli za druhé světové války. Bude to guerillový boj a v tom Rusové nemají šanci, protože oni, když jedou po poli, jedou rychle, ale když vjedou do měst a vesniček, bude je čekat peklo,“ předpovídá Pithart.

Ukrajina se podle něj za posledních deset let výrazně zvedla, aniž by to vyvolalo pozornost. „A co je úplně novum, že se tam rodí nové vlastenectví. Vlastenectví nikoliv etnické, ale občanské,“ věří Pithart a poukazuje kupříkladu na sveřepou obranu Charkova, kde přitom žije značné množství etnických Rusů.