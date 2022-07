Jedna krvavá bitva končí, druhá začíná. Pád Lysyčansku je pro Moskvu průlom

Boje pokračují

Deník The New York Times (NYT) v této souvislosti upozorňuje, že další fáze bitvy bude stejně krvavá jako ta předchozí. A první pondělní zprávy naznačují, že bitva skutečně pokračuje.

Ukrajinský štáb poznamenal, že u Doněcka se ruská vojska zaměřují na vytlačení ukrajinských jednotek na linii Siversk-Fedorivka-Bachmut. Přes tyto obce, ležící paralelně s hranicí Doněcké a Luhanské oblasti, vede silnice, připomněla stanice BBC. U Charkova se ruské síly snaží nedovolit ukrajinským jednotkám přejít do protiútoku. U obce Prudjanka, ležící mezi Charkovem a hranicí s Ruskem, „ukrajinští vojáci rázně potlačili nepřátelský pokus o útočné akce“, hlásí ukrajinský štáb.

V jižní části bojiště se Rusové snaží dobýt zpět ztracené pozice u obcí Ivanivka, Poťomkyne a Myrne a nepřipustit ukrajinské ofenzivní akce v Mykolajivské a Chersonské oblasti. „Pokud by se tam Ukrajincům podařil hluboký vlom, který by dosáhl až pobřeží moře, tedy by přerušil ruský koridor, vznikl by Rusům a separatistickým republikám velký problém. Pak by se této oblasti museli začít více věnovat,“ analyzuje Mičánek.