Zemědělci u Slovjansku zatím sklízejí pouze zbytky zbraní. Lidé se obávají příchodu Rusů

Podobných válečných jizev je ve zdejších polích čím dál víc. Na místech jsou patrné zbytky ruských raket. Co chvíli se ozývá dunění střel. Realita lidí je na dosah bojové linie. Serhij Kurinyj boje na horizontu kolem své farmy sledoval už jednou, a to v dubnu.

„Když jsme hnojili pšenici tři kilometry od vesnice, přiletěla raketa,“ uvedl do reality ředitel zemědělského závodu Serhij Kurinyj. Do měsíce ho čekají žně, zatím sklízí hlavně kusy zbraní. Dokonce musel přizvat pyrotechniky.

Válku si prý dobře uvědomuje i dobytek. Když nad nimi létají letadla, krávy skoro až vyskakují, přiblížila zaměstnankyně závodu Marina.

Přesto chce závod fungovat tak dlouho, jak to bude možné. Teď je to prý potřeba nejvíc. Zdejší mléčné výrobky míří do ostřelovaného Slovjansku, města, kde je čím dál vzácnější i pitná voda nebo elektřina. A kde zbytek místních váhá, jestli by ve městě zůstali i po příchodu okupantů. Důvody proč zůstat, se opakují – práce, kořeny, chybějící kontakty.