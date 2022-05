„Zastrašit a odejít.“ Znásilnění je zbraní proti civilistům, ve válkách ničí jedince i komunity

Podle ukrajinských expertů nešlo jen o náhodu nebo nezvládnutí vojáků. „Tyto sexuální zločiny… jsou válečnou zbraní s cílem ponížit, podmanit si, terorizovat a donutit lidi k útěku z území,“ říká Marta Havryško, vědecká pracovnice v oblasti soudobých dějin na Institutu ukrajinských studií I. Krypiakeviče a spolupracovnice URIS na Basilejské univerzitě. „Ruští vojáci se snaží vyslat signál celému společenství: My jsme vítězové, vy jste slabí, my vás zničíme, takže svůj boj za nezávislost raději vzdejte.“

Ukrajinská ombudsmanka pro lidská práva Ljudmyla Denisovová uvedla, že je zdokumentováno několik takových případů : „Okolo 25 dívek a žen ve věku od 14 do 24 let bylo během okupace systematicky znásilňováno ve sklepě jednoho z domů v Buče. Devět z nich je těhotných.“

Sexuální násilí se jako zbraň využívalo hlavně v Africe

Obdobně motivované násilí, tedy s cílem ponížit, vyhnat či ovládnout obyvatelstvo, je známé z několika válek a genocid posledních třiceti let. Podobné případy se objevily během válek v bývalé Jugoslávii nebo Africe – zejména během takzvané druhé konžské války a během genocidy v Dárfúru na jihu Súdánu.

Jedna ze studií, která se zabývala konfliktem v Kongu, konkrétně v provincii Jižní Kivu, konstatuje dvě základní fakta. Sedmdesát procent znásilnění bylo předem naplánováno s cílem „zastrašit, vyplenit, znásilnit a odejít“. To znamená, že se jednalo o záměrné nájezdy přímo proti civilnímu obyvatelstvu ve vesnicích. Důležitým zjištěním bylo i to, že nejrozšířenější formou znásilnění bylo to hromadné – i to naznačuje organizovaný charakter.

Kromě toho studie konstatuje, že „až v sedmdesáti procentech případů jsou ženy a dívky před znásilněním, během něj a/nebo po něm mučeny bitím, mrzačením a zasouváním předmětů, jako jsou klacky, láhve a hlavně pušek, do genitálií. Kromě toho v mnoha případech jsou ženy zastrašovány taktikami, jako je opětovné znásilnění a další násilné formy útoku, například vyříznutí jazyka oběti, aby o tom nemluvila.“