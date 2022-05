„Jsou paralely mezi tím, čeho se dopouští Rusko a co prováděli nacisté.“ Ukrajinští bojovníci se rekrutují také mezi Židy

„Židé jsou důležitou součástí města, cítili jsme se povinni udělat maximum toho, co zmůžeme,“ říká předseda Rady Federace židovských obcí Meir Stambler.

Židů na Ukrajině žije přes půl milionu a mezi sebou už vybrali v přepočtu miliardy korun na pomoc ukrajinské armádě. Nejvíce příspěvků začalo chodit poté, co ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov naznačil, že Židé sami byli za druhé světové války strůjci holocaustu.

„Je podivné říct, že Lavrovova slova byla vlastně dobrá. Ale potom všichni začali nahlas správně pojmenovávat celou situaci,“ dodává Stambler.

Židovští bojovníci

Nejvíce židovských bojovníků ukrajinské armády pochází z Dnipra. Slouží jich jednotky tisíc. Mezi nimi i podplukovník Pavlo Chazan, jemuž část rodiny zavraždili nacisté v koncentračním táboře Osvětim. „Je několik paralel mezi tím, čeho se dopouští Rusové a ruská armáda, a tím, co tady prováděli nacisté,“ uvádí Chazan.

Velitele jednotky teritoriální obrany Pavlo Feldbluma vyprovokovala k akci slova ruského prezidenta Putina o denacifikaci Ukrajiny. On sám už koncem devadesátých let právě na Ukrajinu utekl z Ruska před tamním antisemitismem. „Ničemu, co říká Putin, nevěřím, protože to je patologický lhář,“ prohlásil.

O vztahu Ukrajiny k židovskému obyvatelstvu, které okolí řeky Dněpr obývá už stovky let, svědčí i osoba možná nejpopulárnějšího Ukrajince současnosti – prezidenta Volodymyra Zelenského, který velmi často právě na svůj židovský původ upozorňuje.