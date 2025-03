Stát od ledna zřejmě spustí povinný registr pro ubytovací zařízení

Lidé zamlouvají místa podle provozovatelů na oblíbené termíny s předstihem, jinak ale vybírají spíš na poslední chvíli. V Česku se loni ubytovalo skoro třiadvacet milionů turistů, poprvé se tak čísla dostala na úroveň před pandemií.

I když ne všude. Zatímco v roce 2019 byly čtyřhvězdičkové hotely v hlavním městě obsazené ze 79 procent, loni to bylo ze 75 procent. Stále chybí turisté ze Spojených států a z Asie.

Silný rok nicméně čekají podnikatelé i letos. Agentura CzechTourism se chce zaměřit na to, aby turisté kromě hlavního města navštěvovali různé regiony Česka. Jde o místa spojená s cyklistikou, lázeňstvím nebo s gastronomií. Česká centrála cestovního ruchu navázala spolupráci se společností Michelin. „Praha je skvělá, ale když se jedu podívat do Mostu, do Jihlavy, do Tábora, tak najdu kvanta stejně kvalitních nebo možná i lepších restaurací,“ upozornil prezident Asociace kuchařů a cukrářů Miroslav Kubec.