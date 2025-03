Řecko, Turecko či Egypt. Předprodeje letních zájezdů vrcholí

Události: Období first minute zájezdů vrcholí

Sezona prodejů takzvaných first minute zájezdů na léto vrcholí. Cestovní kanceláře je nabízí obvykle maximálně do konce března. Pro zájemce to většinou znamená nižší cenu oproti nákupu v sezoně a také větší nabídku služeb. Nejprodávanější destinace se nemění – Řecko, Turecko, Španělsko, Bulharsko nebo Egypt. Díky větší chuti Čechů utrácet a také zvyšujícím se reálným mzdám se ale zvyšuje standard, který na svých dovolených požadují. Jednoznačně třeba vítězí letecká doprava oproti té autobusové. A tuzemští klienti chtějí třeba také lepší pokoje nebo víc služeb přímo v destinacích.