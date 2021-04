Sankce proti Putinovu příteli či žíznící Krym. Analytici nabízejí možná vysvětlení ruských manévrů

Současné napětí se začalo dostávat do popředí zájmu v důsledku pohybu, který v době kamery v každém mobilu nejde skrýt. Analytik Mark Galeotti působící mimo jiné na Ústavu mezinárodních vztahů odhaduje , že se do blízkosti hranice a na okupovaný Krym přesunulo už asi 20 tisíc ruských vojáků. Na Krym se také trvale přesouvá 56. výsadková brigáda sídlící dosud tisíc kilometrů na východ.

V ojedinělém rozhovoru krátce po svém odchodu z této pozice řekl: „Ukrajina neexistuje. Existuje ukrajinství. To znamená specifická rozumová porucha. Překvapivým způsobem do extrému dovedený zápal pro etnografii. Taková krvavá vlastivěda. Zmatek místo státu. Mají boršč, Banderu a banduru . Ale národ nemají. Mají brožuru ,Samostatná Ukrajina‘, ale Ukrajina neexistuje.

Rusko na všechny dotazy ze všech stran vytrvale odpovídá, že to je součást běžných cvičení a že do pohybů jeho armády na vlastním území nikomu nic není.

Na frontě

Něco se evidentně děje i mimo ruské území. Ruskem kontrolovaní ozbrojenci na Donbase začali s novým rokem po několikaměsíčním klidu opět daleko více ostřelovat pozice ukrajinské armády, upozorňuje James Sherr působící v americkém Chatham House a estonském Mezinárodním institutu pro obranu a bezpečnost. Tvrdí, že od začátku roku do konce března na frontu dorazilo přímo z Ruska asi deset odstřelovačských skupin.

Ruský analytik specializující se na armádu a píšící mimo jiné do opozičního listu Novaja gazeta Pavel Felgenhauer dodává: „Asi na půl roku od července do ledna panovalo v Donbasu skutečné příměří. Sotva se střílelo. Potom v lednu začala eskalace, a to na frontě i co se týká propagandy. Především na ruské straně.“