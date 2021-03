Přituhuje. Biden označil Putina za zabijáka, Kreml stáhl velvyslance

Ruský prezident Vladimir Putin zaplatí za snahu zasáhnout do loňských prezidentských voleb ve Spojených státech, kterou Moskvě připisují americké tajné služby. V rozhovoru s televizí ABC News to řekl šéf Bílého domu Joe Biden, jehož administrativa prý brzy odhalí další kroky. Prezident USA také připustil, že Putina považuje za „zabijáka“. V reakci na rozhovor Rusko povolalo svého velvyslance ve Washingtonu Anatolije Antonova do Moskvy ke konzultacím ohledně dvoustranných vztahů.