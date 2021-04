Navalnyj trpí vyhřezlými ploténkami a ztrácí cit v rukou, uvedli jeho právníci

Michajlovová ještě dříve řekla agentuře TASS, že test neprokázal u Navalného koronavirus. Podle listu Izvestija vyšetření neprokázalo ani tuberkulózu. Opoziční politik v pondělí oznámil, že má silný kašel a horečku. Vězeňská správa potvrdila, že onemocněl a byl přemístěn do zdravotnické části věznice.

Správa věznice se ale podle Michajlovové bojí pustit do zařízení specialisty, aby nepotvrdili, že špatná léčba zhoršila jeho potíže. „Drží se a ještě nás povzbuzuje na duchu,“ dodala. Podle Kobzeva vězeň každým dnem ztrácí kilogram tělesné hmotnosti.

Navalnyj podle Michajlovové pokračuje v hladovce, kterou se domáhá toho, aby jej vyšetřili lékaři podle jeho výběru, a pouze pije vodu. Vězeňští lékaři podle advokátky doporučují zastaralou léčbu a léky, které se jinde už desítky let nepoužívají, a tak vězeň tyto postupy odmítá.

Politik byl zatčen po návratu z léčení v Německu

Ruská policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, kterou za pachatele označil i mezinárodní tým novinářů. Jeden z agentů FSB se ve fingovaném rozhovoru k účasti na otravě sám přiznal. Kreml vše popírá.

V únoru Navalnému ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za údajnou zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k jeho osvobození a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. Opozičník tvrdí, že byl odsouzen v politickém procesu a že byl potrestán za to, že si dovolil přežít Putinem nařízenou otravu.

Navalného bratr a Sobolová uspěli se stížností

Moskevský městský soud vyhověl stížnosti Navalného bratra Olega a právničky Navalného protikorupčního fondu Ljubov Sobolové na domácí vězení, ve kterém čekají na soudní proces kvůli obvinění z porušení hygienických norem při organizování protestů za politikovo osvobození.

Podle serveru Newsru.com jim soud nicméně zakázal opouštět bydliště od osmi večer do šesté ráno a nesmějí také o případu hovořit.