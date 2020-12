Navalného podle investigativního webu otrávili agenti FSB. Kreml se vyhýbá otázkám novinářů

Někteří se podle serveru vydali také do Omsku, kde Navalnyj ležel v kómatu v nemocnici připojený na ventilátor. Členové předpokládané jednotky FSB mezi sebou komunikovali, a to především krátce před otravou, když Navalnyj ráno podle moskevského času odjížděl z hotelu a chystal se na tomské letiště, ukázalo vyšetřování.

V srpnu letošního roku letěl Navalnyj na Sibiř, kde se setkával s voliči před regionálními volbami a apeloval na ně, aby podpořili kandidáty, kteří by oslabili moc vládnoucí strany Jednotné Rusko. Do Novosibirsku ho podle závěrů Bellingcatu sledovali tři agenti FSB a nejméně pět dalších zaměstnanců FSB jim poskytovalo podporu.

Poprvé se tým mohl Navalného pokusit otrávit v červenci tohoto toku, když opoziční aktivista cestoval s manželkou Julijou do Kaliningradu. Navalného ženě se na výletě najednou udělalo zle a jen s vypětím se dovlekla do hotelu. Následující ráno se však už její stav zlepšil.

Do vyšetřování kauzy se zapojila též televize CNN, týdeník der Spiegel a portál The Insider.

Sám Navalnyj ve videu zveřejněném na YouTube sdělil, že operace mohla proběhnout jen s osobním souhlasem Putina. K tomu, že Bellingcat zveřejnil identitu předpokládaných vykonavatelů otravy, aktivista řekl: „Vím, kdo mě chtěl zabít, vím, kde bydlí, kde pracují, znám jejich pravá jména, jejich přezdívky a mám jejich fotografie.“

Mluvčí Peskov zrušil pravidelné brífinky

Kreml zatím k zjištěním Bellingcat mlčí. Podle zpravodajského serveru Newsru.com vymyslel způsob, jak se nepříjemným dotazům na Navalného otravu vyhnout. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov zrušil úterní a středeční tiskové brífinky, jež se jinak konají každý den. Vysvětlil to přípravou na Putinovu výroční tiskovou konferenci, která se koná 17. prosince.

Navalnyj to glosoval slovy, že Kreml zatím nevymyslel, co občanům nalhat o jeho otravě. „Nemá to naprosto nic společného s odhalením oddílu travičů Navalného,“ ironicky poznamenal na Twitteru zpravodaj listu The Independent Oliver Carroll. Server Znak.com se i tak kvůli věci na Peskova obrátil, mluvčí ale ponechal otázku bez odpovědi.