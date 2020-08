Navalnyj byl otráven, uvedli němečtí lékaři. Merkelová chce po Moskvě plné objasnění případu

„Lékařský tým pacienta po jeho převozu velice pečlivě vyšetřil. Klinický nález ukazuje na otravu substancí ze skupiny nazvané inhibitory cholinestrázy,“ uvedla berlínská nemocnice v prohlášení. Konkrétní substance, kterou byl otráven, ale zatím známá není. Vzorky prověřovalo několik nezávislých laboratoří, dodala Charité.

Inhibitory cholinesterázy jsou látky, které mohou zvýšit komunikaci mezi nervovými buňkami v mozku a někdy se používají k dočasnému zlepšení či stabilizaci stavu pacientů s demencí. Vedlejšími účinky takové léčby jsou podle agnetury Reuters mimo jiné zvracení, svalové křeče, bolesti hlavy a halucinace. Některé druhy pesticidů rovněž využívají inhibitorů cholinesterázy, proto mohou být pro lidské zdraví toxické.

Berlínští lékaři Navalnému na základě laboratorního nálezu podali atropin, který se používá například jako protijed na otravu nervovými plyny a organofosfátovými insekticidy a herbicidy. Prozatím není vyloučeno, že Navalnyj bude trpět trvalými následky, poškozena může být například jeho nervová soustava.

Stav Rusa je nadále vážný, v bezprostředním ohrožení života ale není. Nadále je na jednotce intenzivní péče udržován v bezvědomí.

Ruští lékaři známky otravy neobjevili

Nález lékařů v Berlíně je v rozporu s tvrzením jejich ruských kolegů. Ti podle listu Kommersant otravu vyloučili a za důvod zdravotního kolapsu označili poruchu metabolismu.

„Pokud jde o omskou fázi případu, tam se postoje lékařů neustále měnily. Komentátoři dokonce mluvili o tom, že v tomto případě nerozhodovala medicínská, ale politická hlediska,“ uvedl komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Dodal, že ruská strana bude obezřetná a patrně jí nezbude nic jiného než závěry lékařů z nemocnice Charité popřít.

Německo žádá plné vyšetření případu

Německá kancléřka Angela Merkelová a šéf německé diplomacie Heiko Maas ve společném prohlášení uvedli, že Moskva musí plně a nade vší pochybost vyšetřit okolnosti zdravotního kolapsu Navalného. „Zodpovědní musí být vypátráni a musí se zodpovídat,“ uvedli Merkelová s Maasem.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku. Navalného mluvčí uvedla, že byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje.