Izraelci se vrací do pohraničních kibuců, ne všichni ale zůstávají

Loni v listopadu začalo platit příměří mezi libanonským teroristickým hnutím Hizballáh a Izraelem, už v úterý ale vyprší jedna z jeho podmínek. Mezitím se do izraelských vesnic u hranice s Libanonem po více než roce začali vracet jejich obyvatelé. Štáb ČT se zpravodajem Davidem Borkem natáčel v kibucu Chanita, kde před válkou žilo na sedm set obyvatel.

Předloni z Chanity rodina prchala, když zjistila, co provedlo teroristické hnutí Hamás na jihu Izraele. I tentokrát Šaron Šachar Ben Baraková přišla jen na návštěvu. „Mám pocit, že si to musím nějak odžít, abych si tu zase přišla pohodlně i na přespání,“ popsala.

Dilema, zda se vrátit, občas prochází napříč rodinami – jako v případě Ben Barakových. „Můj manžel sem občas jezdí přespat a moje starší dcera, které je čtrnáct let, tu chce zůstat a už tu zhruba jeden týden bydlí,“ sdělila Šaron Šachar Ben Baraková. Sama zatím zůstat nechce.

Její manžel Or Ben Barak už je rozhodnut zůstat. „Toto je místo, kde chceme žít. To není o tom, jestli to je, nebo není u hranice. Tady se cítím doma,“ řekl.