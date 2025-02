Výborný nečeká dramatický vývoj cen potravin. Podle Fialy z SPD je nutné rozbít oligopol

Nepsaný kartel je podle Fialy velký problém a byl by pro to, aby tuzemští zemědělci vytvořili vlastní český řetězec. „Není možné, aby se litr mléka vykupoval za osm korun a potom ho zákazník našel se stoprocentní marží na pultech nadnárodních korporací,“ uvedl Fiala. Výborný reagoval, že Česko tuzemské řetězce má a dodal, že stát by organizovat trh neměl. „Některé formy podporovat má a my to děláme. Podporujeme například odbytová družstva,“ doplnil.

K tomu, jak řešit ceny potravin, Fiala zmínil oligopol s tím, že je to „nepsaný kartel, který je potřeba rozbít“. Je podle něj nutné zpřísnit pokuty kvůli nadceňování. „Aby se (nadnárodní řetězce) začaly chovat slušně, pokuta musí být téměř likvidační,“ doplnil s tím, že by možná byl i pro změnu zákonů.

Fiala třeba podporuje bojkot nákupu potravin jeden den v týdnu, ke kterému dochází v balkánských zemích, například v Chorvatsku či Slovinsku. „Chorvatům došlo, že řetězce se chovají neférově a neslušně vůči lidem. A Balkánci na to přišli a začali s tím bojovat,“ uvedl. Výborný by varoval před adorováním balkánského a maďarského systému.

Co se týče cen potravin, podle analytiků se v nich odráží zvýšená poptávka zákazníků a také vyšší ceny zemědělských výrobců. Výborný však poznamenal, že ceny potravin se každý rok vyvíjejí v cyklech. „Když je například únor, březen, tak je logické, že zelenina je v těchto měsících nejdražší. Do růstu cen ovoce v letošním roce se pak promítl nedostatek způsobený mrazy,“ vysvětlil ministr.

Výborný podporuje narovnání podmínek evropských a amerických farmářů

Ministr zemědělství v Otázkách Václava Moravce hovořil i o tom, že by byl pro narovnání podmínek evropských a amerických zemědělců, a pokud obchodní podmínky nebudou stejné, podpořil by reciproční cla. Podle Výborného nejsou obchodní podmínky mezi Evropou a Spojenými státy rovnocenné dlouhodobě. Doufá ale v to, že se na rovnocenných pravidlech se Spojenými státy i jinými zeměmi dohodnout podaří. Pokud ne, tratili by na tom podle něj evropští i čeští farmáři.

Reagoval tím na zprávu listu Financial Times, podle které Evropská unie plánuje zablokovat dovoz některých potravin vyprodukovaných podle odlišných norem, čímž chce chránit své zemědělce.

„Musíme udržet evropské zemědělství konkurenceschopné,“ dodal Výborný. Nepůjde to podle něj bez dodržování stejných pravidel pro americké a evropské farmáře, a to například při používání pesticidů či hormonů v živočišné výrobě nebo při využívání pesticidů pro pěstování sóji, které jsou v Evropě zakázané. Zároveň podotkl, že rovnocenná pravidla by měla platit i v případě, že bude Evropa chtít být partnery s jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur.