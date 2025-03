Úřad pro ochranu osobních údajů souhlasí s digitálním registrem informací o vzdělávání

Informace o vzdělávání by se nově mohly evidovat centrálně a studenti by se k nim pak mohli dostat podobně jako dnes například k e-dokladům. „Jako nejideálnější systém se jeví Portál občana, kde se občan dostane k zásadním údajům, které o něm jsou v registru vedeny,“ uvedl vrchní ředitel sekce informatiky, statistiky a analýz ministerstva školství Václav Jelen.

Studentka učitelství Kristýna Formánková si většinou potvrzení o studiu stahuje elektronicky – naposledy to bylo kvůli daním. Umožňuje to informační systém školy. Ne všude ale takový výpis přijmou. „Mohou to být zaměstnavatelé, pro které studenti potřebují potvrzení o studiu, může to být dopravní podnik,“ nastínil mluvčí Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Václav Loubek.

Připomínky úřadu

Po jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů ministerstvo definici některých požadovaných informací upravilo – a třeba právě místo údaje o střídavé péči mu postačí jen to, že existuje zákonný důvod, proč dítě navštěvuje dvě školy.

„Mezi hlavní a nejzásadnější připomínky patřil rozsah zpracovávaných osobních údajů a právní účel jejich zpracování. Všechny byly vysvětleny,“ sdělil mluvčí úřadu Milan Řepka.

Se svolením by mohli do registrů nahlížet také úřady nebo zaměstnavatelé. K části údajů z registrů by pak mohly mít přístup třeba dopravní podniky, aby zjistily, jestli je jejich zákazník aktivním studentem a má tak nárok na slevu. „Neznamená to, že má dopravní podnik vidět cokoliv jiného, než že mu má informační systém vrátit informaci o tom, že ano, někdo je aktivním studentem,“ vysvětlil Jelen.

Prosazení ve sněmovně

Ministr Bek neočekává, že by současný kabinet stihl záměr ve sněmovně prosadit. „Na to už nezbývá dost času, ale pokusíme se dospět co nejdál,“ řekl.

Opoziční ANO nicméně podle místopředsedy hnutí a člena sněmovního bezpečnostního výboru Roberta Králíčka podstatu návrhu vítá. „Ale je třeba, aby tu byl velký důraz na bezpečnost dat,“ uvedl.

Pokud zákon projde, začne platit nejdříve v září 2027, tedy o rok později, než bylo v plánu.