Začal fungovat digitalizovaný Portál katastru a zeměměřičství

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) spustil digitalizovaný Portál katastru a zeměměřičství. Má umožnit lidem a firmám vkládat informace, ohlašovat změny údajů katastru a omezit fyzické návštěvy úřadu. Nově přes portál nebude nutné například dokládat vlastnictví nemovitosti, úřady totiž budou mít do katastru dálkový přístup a údaje si ověří.

„Díky katastru nemovitostí a zeměměřičství mohou lidé vyřizovat své záležitosti z domova, což jim zefektivní čas a ubyde jim zbytečná administrativní zátěž. Elektronicky tak mohou podat například kompletní žádost o zápis,“ popsal premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého jde o další úspěšný krok v digitalizaci státní správy.

V pátek byl dokončen testovací režim portálu, který trval třicet dní, a nyní portál podle Fialy funguje bez problémů.

Nižší správní poplatek

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) bude dalším krokem zvýšení počtu plně elektronických zápisů do katastru, k čemuž by mělo motivovat také to, že správní poplatek bude oproti papírovému podání levnější o čtyři sta korun. „Za elektronický vklad zaplatí o dvacet procent nižší správní poplatek oproti papírové formě,“ dodal.

Digitalizace katastru podle Výborného zefektivňuje jeho využívání a šetří peníze. Díky elektronizaci podle něj katastrální úřady zpracovaly až dvakrát více podání, snížily počet zaměstnanců o pětinu a ročně ušetří šest set milionů korun.