Pošty a banky začaly přijímat eDoklady. Půjde s nimi i volit

Aplikaci eDoklady, která v mobilním telefonu nahrazuje občanský průkaz, je od středy možné používat na poštách, v bankách, zdravotních pojišťovnách nebo u voleb. Musí je také akceptovat všechny obce. Vedle občanského průkazu by mělo být během letošního roku možné nahrát do aplikace i řidičský průkaz, potvrzení o studiu nebo kartičku pojišťovny, vyplývá z informací Digitální a informační agentury.

V některých regionech je dle obcí a hotelů zájem minimální

Na přijímání elektronických dokladů se připravují obce i hotely v regionech, například v Moravskoslezském kraji, kde je ale zájem o tuto službu hlavně mezi turisty zatím malý. Některé hotely proto zatím nepořizovaly žádnou techniku a vyčkávají. Podobná situace je také v Karlovarském kraji a minimální zájem o prokazování totožnosti skrze elektronické doklady je i v Plzeňském kraji nebo na Vysočině.

„Zájem u lidí moc není. Moc se nesetkáváme s tím, že by se lidé prokazovali elektronickou občankou, klasicky vždycky vytáhnou plastovou kartičku. Ale máme poskytovatele IT služeb, který nám to zprovoznil, takže nachystaní na to jsme,“ řekl jihlavský notář Ludvík Vinopal.

Podle předsedy karlovarské sekce Asociace hotelů a restaurací Jana Kroniky si hotely na podzim mezi hosty zjišťovaly, jestli plánují přechod na eDoklady. „Zájem byl malý, 95 procent klientů nám odpovědělo, že s tím vůbec nepočítají. Hlavně se obávají o ztrátu nebo zneužití svých osobních dat,“ sdělil Kronika.