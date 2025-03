V pasti dezinformací končí i mladší a vzdělaní, říká reportérka

„Když jsme se začali jako země a jako novináři více zabývat – to už je mnoho a mnoho let – dezinformacemi, konspiracemi a tímto světem, tak se hodně mluvilo o seniorech, kteří jsou zranitelní. Zvláště ti, kteří žijí sami. Navíc v Česku je unikát, který jinde není, a to jsou řetězové e-maily,“ popsala reportérka skupinu, která je v souvislosti s podléháním dezinformacím často zmiňována.

„Když se bavím s jedním člověkem, který mi vypráví, že si Ukrajinci začali válku a že vraždí sami sebe, tak po chvíli se dostaneme k nějakému životu, dostaneme se ke zdrojům. Ten člověk sám přichází na to, že vlastně už neví, kde se to dozvěděl. Třeba někde na internetu. A s tím se pak dá nějak domluvit,“ vysvětlila.

Nepravdivým informacím mohou podle ní snadno uvěřit lidé s menším rozhledem bez znalostí toho, jak svět funguje. Skupina lidí podléhající dezinformacím je ale podle ní heterogenní a nelze ji jednoduše shrnout. „My jsme už velice dobře zahlédli, že v té pasti skončí lidé vzdělaní, lidé mladší a vůbec se to nedá nijak shrnout do nějakých jasných kategorií,“ upřesnila s tím, že u dané osoby je vždy „nějaký pocit rozkolísanosti“.

Jako příklady vůdčích postav, které se rovněž objevují v dokumentu, Svobodová zmínila předsedu strany PRO Jindřicha Rajchla a blogera Vidláka (předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik). „S panem Rajchlem vést dialog nejde. Když on nechce, tak to nejde a on nechce, nemá proč chtít. Protože kritické otázky, které se pídí po zdroji jeho tvrzení a po nějaké logice jeho úvah, tak samozřejmě nepotřebuje. On potřebuje získat svá sdělení svým fanouškům a svému publiku,“ míní Svobodová.

„Pan Vidlák mě k sobě pozval, když jsem s ním chtěla mluvit, a zjevně ho to bavilo. Ten rozhovor je ale vlastně hodně podobný. Když se zkrátka ukáže, že úplně nesedí, co říká, tak jde také do protiútoku,“ dodala reportérka.