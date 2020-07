Na východě Ukrajiny má začít příměří mezi vládou a separatisty

Konflikt není zmražený, upozorňuje Havlíček

„Rusko konflikt instrumentalizuje pro svoje zájmy,“ říká Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj bylo v posledních měsících vidět stovky porušení příměří, používání zakázaných zbraní, nestažení zbraní. „Konflikt není přerušený, ale ani zmražený,“ upozorňuje.

Příměří by mělo otevřít cestu ke splnění dalších ustanovení minských dohod. „Nejprve jde zavedení příměří a konec bojů, pak je to samozřejmě i stažení tzv. proruských separatistů, předání mezinárodně uznané ukrajinské hranice zpět do rukou ukrajinského státu a uskutečnění lokálních voleb a ustanovení autonomie pro dané regiony,“ vysvětluje Havlíček.

Podle Havlíčka bylo díky nově zvolenému prezidentovi Volodymiru Zelenskému dosaženo určitého progresu. Na druhou stranu je vždy limitován ruskou stranou, která podle něj nemá politickou vůli dodržovat příměří. „Minulý měsíc došlo k výměně zajatců, ale v ruských vězeních stále sedí velká část vězňů z Krymu,“ dodává.