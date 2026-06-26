Vnitro porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu za rok 2022, rozhodl soud


26. 6. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze.

Hnutí v žalobě žádalo konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti.

Podle soudkyně Elišky Candry Soukupové vnitro před soudem neprokázalo, že by dominantní složkou činnosti SPD bylo jednání naplňující znaky předsudečné nenávisti, což je definice pro zařazení do zprávy, kterou si úřad sám stanovil. Hnutí podle ní naopak vyvíjelo v žalovaném období i jiné aktivity.

Právní zástupce SPD v pátek v závěrečné řeči řekl, že nepopírá, že se hnutí v roce 2022 vyjadřovalo o islámu či migraci, nesouhlasí ale s tím, že by vyjádření byla nenávistná. Nešlo podle něj také o převažující prvek v aktivitách SPD, hnutí se podle něj v daném období věnovalo například ochraně slabších nebo podpoře mladých rodin či předkládání legislativních návrhů. Odmítl také, že by hnutí šířilo prokremelské narativy.

Vnitro porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud
Šéf SPD Tomio Okamura

Zástupce vnitra v závěrečném návrhu uvedl, že se úřad nedopustil nezákonného postupu a nedošlo podle něj k takovému zásahu do práv hnutí, aby soud mohl žalobě vyhovět. Podle něj konkrétní projevy SPD splňovaly podmínky pro označení jako předsudečně nenávistné a byly v aktivitách hnutí dominantní.

Nenávist byla podle zástupce úřadu přenášená na různé skupiny, v roce 2022 například na ukrajinské uprchlíky. Projevy SPD podle něj přesáhly míru běžné kritiky. Smyslem zpráv o extremismu podle zástupce ministerstva není trestat za názory, ale upozorňovat veřejnost na jevy, které mohou být rizikové.

Předchozí vývoj případu

Obvodní soud už v případu rozhodoval. Loni v červnu konstatoval porušení práv hnutí. Odvolací pražský městský soud však na konci listopadu rozsudek zrušil kvůli procesním vadám. Žalobu pak dostala na stůl nová soudkyně.

SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy městský soud rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Ministerstvo vnitra ve sporu původně podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, následně ho ale stáhlo. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bylo podáno bez jeho pověření a za jeho zády. SPD tvoří společně s ANO a Motoristy od loňského prosince vládní koalici.

Soud nepravomocně uložil SPD třímilionový peněžitý trest za nenávistné plakáty
Předseda SPD Tomio Okamura

Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal třímilionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Právní zástupce SPD v pátek uvedl, že jednání, které Obvodní soud pro Prahu 1 řeší, nespadá do sledovaného období, ve věci podle něj navíc hnutí podalo odvolání k městskému soudu.

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