Vnitro porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud

Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Ve čtvrtek o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu SPD ale nepřiznal. Právní zástupce hnutí se k verdiktu nevyjádřil. Zástupce ministerstva avizoval, že zváží podání odvolání k Městskému soudu v Praze.

Hnutí žádalo omluvu kvůli tomu, že ho resort ve zprávě označil za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudil jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti.

Podle soudkyně Ivy Kaňákové ale nebyla naplněna podmínka, podle které by pro zařazení musely být podobné projevy dominantní složkou aktivity hnutí. Zásah do práv ale podle ní nebyl tak významný, aby bylo nutné SPD přiznat omluvu. „Soud má za to, že v daném případě postačí konstatování porušení práva,“ řekla Kaňáková.

Právní zástupce SPD v závěrečné řeči uvedl, že ve druhé polovině roku 2020 nebyla dominantní rétorikou hnutí ta, kterou zpráva zmiňuje. Naopak se podle něj strana věnovala řadě jiných témat. V závěrečné řeči také odmítl tvrzení, že projevy strany byly xenofobní.