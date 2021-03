„Napříč celým kontinentem byla spuštěna železná opona“. Před 75 lety varoval Churchill před rozpínavostí Sovětského svazu

Sověti souhlasili vyhlásit válku Japonsku nejpozději do tří měsíců. Měli za to získat Sachalin a ostrovy jemu přilehlé, Kurilské ostrovy, dále nájem přístavu Port Arthur, výsadní práva v přístavu Dairen a mimořádná práva v užívání Východočínské a Jihomandžuské železnice.

Byla dohodnuta demilitarizace a odzbrojení Německa. Země měla být, na rozdíl od původního spojeneckého plánu, který počítal s jejím rozdělením na několik samostatných států, rozdělena do čtyř zón, které by byly spravovány Spojenými státy, SSSR a Velkou Británií. Poslední zóna byla na britský nátlak vymezena Francii, která tím získala i místo v Kontrolní komisi.

Vystřízlivění

Američané však přijali Churchillova slova s rozpaky. Víra v trvalou spolupráci se Sovětským svazem totiž ještě nezmizela. K tomu přispívala i skutečnost, že mnozí američtí publicisté či vlivní činitelé tehdy vykreslovali Stalinovu politiku jako návrat k liberální demokracii.

Vystřízlivění však na sebe nenechalo dlouho čekat a s ním přišla i potřeba vysvětlit americké veřejnosti, že sovětský postup ve východní Evropě, ale například také v některých blízkovýchodních zemích, tuto proměnu v žádném případě nepotvrzují. Churchillova předpověď se tak naplnila.

Samotný pojem studená válka poprvé použil pro zhoršující se americko-ruské vztahy v roce 1947 americký finančník a poradce Bernard Baruch v projevu v parlamentu Jižní Karolíny. Do obecnějšího povědomí se termín dostal díky studii amerického novináře a publicisty Waltera Lippmanna z téhož roku nazvané The cold war; a study in U.S. foreign policy.

V tom samém roce vyhlásila americká vláda boj proti rozpínavosti komunistického impéria prostřednictvím Trumanovy doktríny. Odmítnutí následně představeného Marshallova plánu Sovětským svazem a jeho budoucími evropskými satelity již znamenalo zřetelný signál o rozdělení sfér vlivu. Spojené státy začaly vůči Sovětskému svazu uplatňovat strategii zadržování komunismu, jejímž architektem byl americký historik a diplomat George Kennan.