Před 75 lety složila Evropa zbraně. Dvakrát podepsaná kapitulace ale poukázala na novou prohlubující se propast

Kapitulačnímu aktu předcházelo několik dní vyjednávání. Do Francie za Američany a Brity vyslal Dönitz admirála Hanse-Georga von Friedeburga. Dostal za úkol spojence přimět ke společnému postupu vůči SSSR. Ti však nechtěli porušit ujednání z Jalty, proto tento pokus ztroskotal.

Sověti souhlasili vyhlásit válku Japonsku nejpozději do tří měsíců. Měli za to získat Sachalin a ostrovy jemu přilehlé, Kurilské ostrovy, dále nájem přístavu Port Arthur, výsadní práva v přístavu Dairen a mimořádná práva v užívání Východočínské a Jihomandžuské železnice.

V Polsku měla vzniknout demokratická prozatímní vláda, ve které by měl zastoupení i nekomunistický odboj a zástupci londýnské exilové vlády. Toto rozhodnutí bylo porážkou Britů a Američanů, protože prakticky znamenalo jen doplnění loutkové lublinské vlády, řízené z Kremlu. Původní požadavek o odvolání této lublinské vlády se u Stalina nepodařilo prosadit.

Byla dohodnuta demilitarizace a odzbrojení Německa. Země měla být, na rozdíl od původního spojeneckého plánu, který počítal s jejím rozdělením na několik samostatných států, rozdělena do čtyř zón, které by byly spravovány Spojenými státy, SSSR a Velkou Británií. Poslední zóna byla na britský nátlak vymezena Francii, která tím získala i místo v Kontrolní komisi.

V případě, že by neuspěl, měl se Friedeburg alespoň podpis kapitulace pokusit co nejvíce oddálit.

Friedeburg tedy sice Spojencům odsouhlasil podpis absolutní kapitulace ve znění, v jakém požadovali, podepsat se ji se však zdráhal. Tvrdil, že nemá tak významný akt oprávnění podepsat.

Američané si následně vyžádali, aby Dönitz poslal do Remeše někoho kompetentnějšího. Tehdejší nejvyšší představitel nacistického Německa proto vyslal náčelníka německého štábu generálplukovníka Alfreda Jodla, který na místo dorazil 6. května. I on bezpodmínečnou kapitulaci Spojencům odkýval, požadoval ovšem její dvoudenní odklad.

Poté, co vrchní velitel spojeneckých expedičních sil v Evropě generál Dwight Eisenhower pohrozil tím, že uzavře veškeré demarkační linie a do zajetí už nebude přijímat německé vojáky, Jodl s podmínkami souhlasil. Také on se však vymlouval na nedostatek kompetencí.

Spojenci se tak obrátili na Dönitze, od kterého následně dostal Jodl k podpisu oprávnění. Aby německé velení mohlo informovat všechny své jednotky, souhlasili Spojenci s krátkým odkladem platnosti kapitulace.

Instrukce, zda tolik důležitý dokument může podepsat, neměl ovšem zástupce Sovětského svazu generál Susloparov.