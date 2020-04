Poslední lkaní propagandy: Vůdce padl

Ačkoli Adolf Hitler zemřel 30. dubna 1945 v berlínském bunkru, pochybnosti, že to byl opravdu on, zaznívají dodnes – a zdaleka ne jen ve vědecko-fantastické literatuře. Historik Ivo Pejčoch to přičítá opakovanému převážení Hitlerových ostatků. O jeho úmrtí totiž zprvu patrně pochyboval i Stalin. „Tělo po několika dnech vykopala jednotka SMĚRŠ. Několikrát potom bylo přesunuto. Od konce 40. let bylo pohřbeno na sovětské vojenské základně v Magdeburgu s dalšími deseti těly. Zřejmě v roce 1970 tehdejší šéf KGB Jurij Andropov rozhodl o tajné operaci, při níž budou ostatky vyňaty, zpopelněny a vysypány do Labe,“ shrnul. Zdůraznil, že historici o tom, že se Hitler nedožil večera 30. dubna, nepochybují. Konspirační teorie podle něj patří pouze do oblasti „méně seriózní publicistiky“.