V Jižní Koreji zatkli bývalou první dámu

Jihokorejské úřady zatkly bývalou první dámu Kim Kon-hi. Prokurátoři ji viní z braní úplatků, vměšování do voleb nebo manipulace s akciemi. Soud kvůli tomu vyhověl žádosti o vydání zatykače, informovala agentura Jonhap. Kim je manželkou uvězněného exprezidenta Jun Sok-jola, podle agentury je to poprvé v dějinách země, kdy bude prezidentský pár vězněn současně.
Zvláštní prokurátor Min Čung-ki požádal soud v Soulu o vydání zatykače na 52letou Kim minulý týden ve čtvrtek. Obviňuje ji z porušení zákona o kapitálovém trhu, o politických fondech a o přijímání úplatků za zprostředkování. Soudci jeho žádosti vyhověli krátce po středeční půlnoci místního času (v úterý 17:00 SELČ).
Kim, která v soulském detenčním zařízení Nambu čekala na rozhodnutí soudu, po vydání zatykače oficiálně nastoupila do vazby. Původně měla být převezena do zařízení v Uiwangu, kde je i její muž, na žádost prokuratury ale zůstane ve vazební věznici jihovýchodně od metropole.
Někdejší první dáma podle prokurátora mezi lety 2009 a 2012 manipulovala s cenami akcií společnosti Deutsch Motors, dealera vozů BMW v Jižní Koreji. Údajně se také vměšovala do nominací kandidátů manželovy Strany lidové moci pro volby v letech 2022 a 2024 a přijímala luxusní dary v hodnotě několika milionů wonů od šamana i lidí spojených s Církví sjednocení výměnou za obchodní protislužby. Kim čelí dalším šestnácti obviněním. Minulou středu, kdy ji tým zvláštního vyšetřovatele vyslýchal přes sedm hodin, ovšem všechna obvinění popřela.
Její manžel je v samovazbě od 10. července kvůli obavám z ničení důkazů týkajících se stanného práva. To Jun vyhlásil 3. prosince, načež jej parlament zbavil pravomocí a ústavní soud 4. dubna odvolal z funkce. Exprezident kvůli tomu čelí obžalobě ze vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí doživotí až trest smrti. Prokurátoři jej navíc minulý měsíc obžalovali v dalším případu zneužití pravomoci.
Agentura AP podotkla, že jedním z Junových motivů k vyhlášení mimořádného stavu mohlo být rostoucí množství obvinění, kterým jeho manželka před loňským prosincem čelila. Exprezident opakovaně odmítal výzvy k vyšetřování své ženy, které označoval za nepodložené politické útoky.