Čína přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem, který podle Pekingu návštěvou dalajlamy 27. července poškodil svrchovanost a územní celistvost země. Podle čínského velvyslanectví v Praze to v úterý uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Lin Ťien. Hrad se k tomu zatím nevyjádřil.
Peking kvůli návštěvě dalajlamy přerušuje kontakty s Pavlem
„Bez ohledu na opakované protesty a důrazný odpor Číny se Pavel vydal do Indie, aby se setkal s dalajlamou. To je ve vážném rozporu s politickým závazkem, který česká vláda přijala vůči čínské vládě. S ohledem na závažnost Pavlova provokativního jednání se Čína rozhodla s ním ukončit veškeré kontakty,“ prohlásil Lin.
Pavel dalajlamu navštívil na konci července v rámci soukromé cesty po skončení programu v Japonsku, kde byl na pracovní cestě. Při té příležitosti česká hlava státu dalajlamovi popřála k devadesátým narozeninám.
Krok tehdy odsoudila čínská ambasáda v Česku s tím, že Pavel ignoroval stanovisko Pekingu a celkovou situaci čínsko-českých vztahů, když na své návštěvě trval. Velvyslanectví zároveň vyzvalo, aby Praha dodržovala politický závazek jedné Číny.
Dalajlama, občanským jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil 6. července 1935 v Tagccheru v Tibetu v rodině rolníka. Ve dvou letech byl označen za reinkarnaci třináctého dalajlamy. Od neúspěšného povstání proti čínské nadvládě v roce 1959 a útěku z Tibetu žije v indické Dharamsále v podhůří Himálaje, kde také sídlí tibetská exilová vláda. V roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír.
Čína tibetskou exilovou vládu neuznává a dalajlamu viní ze separatistických snah. Dalajlama obvinění ze separatismu odmítá a zdůrazňuje, že prosazuje pro Tibet větší autonomii a ochranu tibetské buddhistické kultury.