Prezident Pavel navštívil dalajlamu. Poblahopřál mu k 90. narozeninám

Dalajlama, který je už nyní nejdéle žijícím nejvýše postaveným představitelem tibetského buddhismu, na začátku července prohlásil, že by se rád dožil více než 130 let. Oznámil také, že staletá tibetská buddhistická instituce duchovního vůdce zůstane zachována. Podle agentury AP tak ukončil spekulace, že by mohl být posledním, kdo tuto duchovní roli zastává. Jeho úřad uvedl, že příštím dalajlamou by mohla být i žena nebo člověk narozený mimo Tibet. Výběr nového duchovního vůdce bude mít na starost úřad dalajlamy.