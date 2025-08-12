Začal soud s pilotem havarovaného letadla, které převáželo 70 kilogramů marihuany

V Ostravě začal soud se slovenským pilotem, který v kabině malého vrtulového letadla Cessna dle policie převážel sedmdesát kilogramů marihuany. Hájí se tím, že netušil, co je obsahem transportovaných zavazadel. Stroj se převrátil na střechu a osmačtyřicetiletý muž, který jej pilotoval, byl zraněn na hlavě. Sám zavolal záchranáře. Policisté v kokpitu po příjezdu našli osm sportovních tašek plných konopí. „V situaci, kdy by můj klient věděl, co převáží, tak měl půl hodiny na to, aby před příjezdem policie škrtnul a zapálil letadlo, udělal cokoliv, aby zničil důkazy. Můj klient toto neudělal,“ uvedl obhájce obžalovaného Petr Šimek. „Státní zastupitelství má za to, že subjektivní stránka je u obžalovaného dostatečně prokázána,“ řekla státní zástupkyně Šárka Klein Miketová.
