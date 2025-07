Soud snížil šéfredaktorovi Legalizace trest za šíření toxikomanie

Krajský soud v Ostravě znovu uložil za šíření toxikomanie šéfredaktorovi magazínu Legalizace Robertu Veverkovi i časopisu peněžité tresty. Veverkovi ho ale ze sto tisíc korun zmírnil na osmdesát tisíc korun a časopisu ze 150 tisíc na 130 tisíc korun. Soud se případem musel opětovně zabývat poté, co Veverkově stížnosti vyhověl Ústavní soud (ÚS). Středeční rozsudek je opět pravomocný, lze proti němu podat znovu jen dovolání k Nejvyššímu soudu.

Policie zkoumala šedesát vydání časopisu z let 2010 až 2020 a podle obžaloby tam našla více než dvě stě protiprávních skutků. Šlo například o texty, které podle obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj. Nejméně jeden člověk se nechal inspirovat a rostliny se zakázanou látkou podle návodů v časopisu vypěstoval a zpracoval.

„Vypustil veškeré články z magazínu Legalizace týkající se příspěvku do společenské debaty o otázkách veřejného zájmu, mezi něž patří i nastavení trestní politiky, včetně kritiky současné právní úpravy užívání konopí a jeho kriminalizace, a textů představujících realizaci práva na informace o odlišných náhledech na užívání a případnou dekriminalizaci marihuany,“ řekla soudkyně.

Veverka mluví o cenzuře

Magazín Legalizace byl dvouměsíčník nejen o konopí. Uváděl, že jeho cílem je poskytovat ucelené, objektivní informace o rostlině konopí i nezaujatě informovat o drogové problematice. Veverka své stíhání označuje za projev cenzury. Magazín podle něj mimo jiné nastavoval zrcadlo prohibiční politice a podněcoval veřejnost i k jinému vnímání konopí, než jak se dlouhodobě prezentuje.

Minulý měsíc Veverka soudu i médiím řekl, že potrestán už byl, protože pět let trvající kauza výrazně zasáhla do jeho profesního i soukromého života. Uvedl, že ho to velmi poškodilo profesně i soukromě a vyřadilo ho z procesu nezávislé publikační činnosti.