Ze stříbrného plátna do politiky. Ronald Reagan patřil mezi nejoblíbenější prezidenty USA

Svou první roli získal už v roce 1937 ve filmu Love Is on the Air. Během dvou let se objevil až v devatenácti snímcích. Jeho kariéra šla rychle nahoru a vrcholila v postavě fotbalové hvězdy George Gippa zvaného Gipper ve filmu Knute Rockne, All American. Právě díky této roli se mu až do jeho smrti přezdívalo „the Gipper“.

Reagan považoval za svůj nejlepší výkon roli ve filmu Kings Row (1942). Hrál v něm mladíka, kterému byly amputovány nohy. Hlášku z filmu „Where's the rest of me?“ (Kde je zbytek mého já?) použil jako název své autobiografie. Reagan má také svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Dvě manželky, obě herečky

Reaganovu hereckou kariéru přerušila druhá světová válka – byl povolán jako záložní důstojník motorizovaného vojska. Měl však špatný zrak, trpěl astigmatismem, válku tak strávil v Los Angeles tvorbou propagačních filmů pro ministerstvo obrany.

Na konci 50. let se Reagan objevoval ve filmech už jen výjimečně. Přesunul se však do televize, kde moderoval například populární show Death Valley Days. Jeho úplně posledním filmem byl v roce 1964 snímek The Killers, ve kterém hrál vůdce gangu. Během své kariéry ztvárnil celkem 88 rolí.

V Hollywoodu poznal Reagan i své dvě manželky, obě byly herečky. Poprvé se oženil v roce 1940 s Jane Wymanovou, se kterou měl dceru Maureen (zemřela v srpnu 2001) a adoptoval syna Michaela. Manželství skončilo rozvodem v roce 1949. Druhou ženu Nancy Davisovou, která byla jeho životní družkou až do jeho smrti, si vzal v roce 1952. Spolu měli dceru Patricii a syna Ronalda.