Před 40 lety vypukla Irácko-íránská válka. Krvavý konflikt si vyžádal miliony obětí, skončil bezvýsledně

Hlavní příčinou války byl dlouholetý spor o hranici v oblasti Šatt al-Arab na soutoku řek Eufrat a Tigris, bohaté na ropná naleziště. Na území, o kterém se spolu s ostrovy Abú Músá a Velký a Malý Tumb v Hormuzském průlivu zmiňuje už dohoda z roku 1520, si dělaly nárok obě země. Způsob užívání řeky Šatt al-Arab sice v roce 1937 upravila dohoda, tu ale po republikánské revoluci v Iráku v roce 1958 tehdejší irácký premiér Abdal Karím Kásim označil za neplatnou a požadoval vrácení pětikilometrového pruhu území poblíž íránského Abadánu.

Hrozící pohraniční spor urovnala až dohoda podepsaná v březnu 1975, podle níž Írán získal svrchovanost nad polovinou řeky Šatt al-Arab a tři ostrovy v Hormuzském průlivu, které obsadil v roce 1971, měl vrátit Iráku. Klid ale netrval dlouho, napětí mezi oběma zeměmi se opět vystupňovalo po islámské revoluci v Íránu začátkem roku 1979. Příčinou byly především boje mezi arabskou menšinou a revolučními gardami v íránské provincii Chúzestán. Nato se Irák začal domáhat vrácení tří dosud nevrácených ostrovů v Hormuzském průlivu a zrušení smlouvy z roku 1975.

Na vyhrocení vztahů měl podíl také irácký prezident Saddám Husajn, který se k moci dostal v červenci 1979. Z obav ze šíření islámské revoluce zakročil proti šíitům a íránský ajatolláh Chomejní v červnu 1980 reagoval výzvou k odstranění iráckého vedení.

Obsadit ropná pole

Už od jara téhož roku na hranicích propukaly drobné vojenské střety, válka pak naplno vypukla 22. září 1980, když iráčtí vojáci začali obsazovat íránské ropné území v Chúzestánu. Podle Saddáma Husajna byl útok preventivním krokem, který měl zabránit bezprostřednímu napadení Íránem.

Saddám předpokládal, že porevoluční Írán nebude schopen jeho armádě klást účinný odpor. To ale platilo jen zpočátku a už na jaře 1981 se postup Iráčanů zastavil. Rok po vypuknutí války Íránci zahájili protiofenzívu a donutili irácké vojáky k ústupu, ale za cenu obrovských lidských ztrát. Íránské velení totiž do bojů vyslalo tisíce mladých chlapců, kteří téměř bez výcviku a prakticky beze zbraní šli přímo na frontu. Bez naděje na přežití útočili proti iráckým kulometům a vrhali se do minových polí, kde vytvářeli průchody pro vojáky a techniku za nimi.