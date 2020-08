Válka o ropu, která zamořila poušť i záliv. Uplynulo 30 let od vpádu iráckých vojsk do Kuvajtu

Procesy nastartované hořením ropy jsou nezvratné. Dioxiny v prostředí zůstávají a nedají se nijak zničit na rozdíl od bojových látek, které jsou vyráběny na jiném základu. Chronické poškození životního prostředí nepřipadá u bojových látek v úvahu už proto, že by vítězná vojska nemohla na místo jejich použití vkročit. Velmi markantní jsou ale akutní následky – zahynula by podstatná část vyšších živočichů.

„Válka v přímém přenosu“

Irák své škody odhadl celkově na dvě stě miliard dolarů, válka se dotkla zejména tamní infrastruktury. Dalších šedesát miliard dolarů si vyžádaly také škody v samotném emirátu. Husajnův režim navíc vyplatil Kuvajtu 41,2 miliardy dolarů jako válečné reparace.

Válka v Perském zálivu vstoupila také do dějin žurnalistiky a vysloužila si přezdívku „válka v přímém přenosu“. Zpravodajské kanály včetně americké CNN totiž rozsáhle pokryly konflikt ve svém obrazovém vysílání. Televizní diváci tak mohli sledovat záběry z naváděných raket nebo letecké útoky na irácké hlavní město Bagdád.

Vojenský konflikt se díky tomu stal prvním, který bezprostředně pokryla masová média. Obzvláště CNN vysílala ve svém televizním zpravodajství o válce v Perském zálivu 24 hodin denně, píše se na jejím zpravodajském serveru.

Do historie například vstoupila věta televizního reportéra Petera Arnetta, který při americkém leteckém útoku na Bagdád popsal okamžik slovy: „Something's happening outside… the skies over Baghdad have been illuminated (Venku se něco děje…nebe nad Bagdádem září)“. Válce se ve svém vysílání věnovala i tehdejší Československá televize.