USA opouštějí smlouvu INF o likvidaci raket. Uvidíme, co se stane, řekl Trump

Dohoda INF signatářům zakazuje výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Omezení se týká rovněž odpalovacích zařízení.

Podle Putina jde o krok k destabilizaci světové bezpečnosti

Ruské ministerstvo obrany vzápětí vzkázalo, že nové rakety jsou připraveny k nasazení v Evropě, a to v případě, že tam Spojené státy rozmístí své střely. „Je to první a zároveň zásadní krok k základní destabilizaci světové bezpečnosti. Naši američtí partneři jednostranně ukončují smlouvu. Plně vědomi toho, že za to nesou odpovědnost, se snaží hodit vinu na Rusko,“ uvedl Vladimir Putin.

Donald Trump chce vyčkat na vývoj situace: „Uvidíme, co se stane. Rusko chce měnit smlouvu a za mě je to v pořádku. Oni něco udělají, tak my také.“

Obavy o bezpečnost, nejen na starém kontinentě, ale i ve světovém měřítku, vyjadřuje většina státníků. „Mám obavy z rostoucího napětí mezi státy vyzbrojenými jadernými zbraněmi. Smlouva o likvidaci raket je mezníková dohoda, která pomohla stabilizovat Evropu a ukončit studenou válku. Až vyprší, svět ztratí velmi důležitou brzdu, která bránila vypuknutí jaderné války, a pravděpodobně to zvýší i hrozbu představovanou balistickými raketami,“ obává se generální tajemník OSN António Guterres.