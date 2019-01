Rusko představilo novou střelu, která podle USA porušuje raketovou smlouvu

Rusové a Američané o osudu smlouvy INF jednali v polovině ledna v Ženevě, ale s výsledky zůstaly obě strany nespokojené, připomněl list Kommersant. USA trvají na tom, že smlouvu porušuje nová ruská střela s plochou dráhou letu SSC-8 (v Rusku označovaná 9M729) a trvají na jejím zničení, jinak 2. února zahájí odstupování od smlouvy.

Moskva naopak vybízí Washington, aby se oprostil od „jazyku ultimát“, a popírá, že by střela nějak smlouvu porušovala. Generál Michail Matvějevskij uvedl, že dolet střely 9M729 nepřesahuje 480 kilometrů, a tedy neporušuje smlouvu INF, zakazující oběma velmocím střely a rakety o doletu mezi 500 až 5000 kilometry.

USA a NATO ale tvrdí, že právě do této kategorie sporná ruská střela patří. Podle expertů je nová střela schopná nést jadernou hlavici. List The New York Times v minulosti napsal, že Rusko tuto střelu tajně rozmístilo v oblasti Volgogradu a na dalším, neidentifikovaném, místě.

Náměstek ministra Rjabkov ujistil, že Moskva je nadále ochotna jednat o zachování smlouvy, se zřetelem na důvody znepokojení obou stran. Ale smlouvu bude považovat za závaznou pro obě strany i po 2. únoru, kdy Američané údajně pozastaví své závazky vůči smlouvě, pokud Rusko do té doby neukončí své porušování smlouvy a střely SSC-8 nezničí.