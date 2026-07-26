Přeshraniční eRecepty jsou v kurzu, tuzemské lékárny jich vyřizují stále víc

Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých sedm měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních eReceptů než za celý loňský rok, vyplývá z aktuálních statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s eRecepty většinou míří do Chorvatska. Systém nyní propojuje Česko s jedenácti evropskými státy a v dohledné době by k nim mohla přibýt Francie nebo Německo.
Do letošního 23. července lékárníci v tuzemsku vydali cizincům léky na 307 přeshraničních eReceptů. To je o dvacet případů víc než za celý rok 2025 a 4,5krát víc oproti předloňsku. Nárůst může souviset se zvyšujícím se počtem zapojených států i samotných lékáren. „Rostoucí výdej zahraničních eReceptů v českých lékárnách je dán zejména jejich technickou připraveností, rozšířením počtu výdejních lékáren, a taktéž postupným rozšiřováním okruhu zapojených zemí,“ uvedl pro ČT ředitel SÚKL Tomáš Boráň.
Pro léky si do Česka jezdí hlavně Poláci, kteří letos stojí přibližně za dvěma třetinami všech výdejů. „Může jít o pracovní migraci v příhraničí, zejména v Moravskoslezském kraji, kde je vzájemný pohyb obyvatel mezi oběma zeměmi velmi intenzivní,“ odhadl Boráň.
„Výdej přeshraničního receptu je mnohem složitější než výdej léků na tuzemský eRecept,“ upozornil viceprezident České lékárnické komory (ČLnK) Martin Kopecký. Zahraničního pacienta musí lékárník nejprve přesně ztotožnit. Různé evropské země přitom vyžadují k výdeji občanský průkaz, cestovní pas nebo speciální PIN kód. Následně farmaceuti čtou cizojazyčný předpis a hledají k němu českou variantu se stejným složením. „Výdej jednoho takového receptu se tak může protáhnout i na několik minut,“ dodal Kopecký.
S eRecepty k moři
Češi s eReceptem z tuzemska pro změnu nejčastěji míří do lékáren v Chorvatsku. Za letošní červenec si tam zatím vyzvedli 176 předpisů. Z celkového počtu dosavadních 295 červencových výdejů v zahraničí tak tvoří chorvatské lékárny nadpoloviční většinu. Druhou nejčastější „destinací“ je dle statistik SÚKLu Polsko a třetí Španělsko.
Služby Češi zatím nejvíce využili v roce 2024, kdy si v zahraničí vyzvedli 1450 eReceptů. Loni jich bylo 1170 a letos zatím 763. „Pokud jde o nárůst v roce 2024, souvisel především s výdejem v Polsku v době, kdy byl v tuzemsku například nedostatek antibiotik pro děti. Od té doby se situace na trhu ustálila,“ vysvětlil výkyv Boráň.
Konec dekády přinese povinné rozšíření
Přeshraniční výměna elektronických předpisů funguje přes společnou evropskou infrastrukturu a řídí se jednotnými pravidly. Spolupráce s prvními státy začala v polovině roku 2023 a aktuálně do systému výměny s Českem spadá jedenáct evropských zemí. S některými z nich však funguje jen jednosměrná spolupráce. Například v Chorvatsku si Češi své recepty mohou vyzvednout, ale Chorvati v tuzemsku nikoliv. Naopak do Portugalska nebo Rakouska si zase pro léky nemohou přijít čeští občané.
Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Hany Plačkové by k zavedení obousměrného provozu s oběma zmíněnými zeměmi mělo dojít ještě do konce letošního roku. Do budoucna by se do systému mohly zapojit i další státy. „V současné době probíhají jednání s Francií, výhledově i s Německem, ale ani jedna z těchto zemí zatím neprošla auditem,“ popsal Boráň.
Zlom by měl dle Plačkové přinést rok 2029. Od tohoto data evropské nařízení přikáže všem členským státům, aby obousměrnou výměnu eReceptů zavedly povinně.