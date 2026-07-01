Írán tvrdí, že se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, informuje Reuters


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, Reuters

Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Katar mezitím v úterý večer uvedl, že bude pokračovat v roli prostředníka ve vyjednávání mezi USA a Íránem. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.

Íránští představitelé podle Reuters rovněž uvedli, že si obě strany musí ještě vyjasnit podmínky příměří, které podepsaly před dvěma týdny, než se budou moci zabývat složitějšími tématy, jako je případné omezení íránského jaderného programu.

V úterý přicestovali do Dauhá zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a zvláštní vyslanec Steve Witkoff na jednání, jež Bílý dům označil za „rozhovory na vysoké úrovni“. Írán i hostitelská země Katar nicméně uvedly, že oba vyslanci budou jednat spíše jen s prostředníky než přímo s Íránci.

O setkání na vysoké úrovni vedle technických jednání o naplňování memoranda o porozumění v pondělí informovali Trump i mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

„Na příští dny není plánováno žádné setkání s americkou stranou na jakékoli úrovni,“ uvedl však v úterý mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí.

USA a Írán přeruší útoky a budou jednat v Dauhá, napsal Axios
Hormuzský průliv

Katar hraje roli prostředníka

Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání na setkání s Witkoffem a Rubiem potvrdil, že jeho země podporuje všechny linie rozhovorů mezi Íránem a USA vyplývající z uzavřeného memoranda o porozumění. Oznámilo to v úterý večer katarské ministerstvo zahraničí, aniž uvedlo konkrétní podrobnosti o obsahu jednání.

Poslední vývoj podle Reuters naznačuje, že se USA a Írán stále značně rozcházejí v názorech na klíčové pilíře původního rámcového 14bodového memoranda. To mimo jiné požaduje, aby Írán umožnil volnou plavbu Hormuzským průlivem výměnou za finanční pobídky, a stanoví 60denní lhůtu pro vyjednání trvalé mírové dohody.

Írán si nárokuje kontrolu Hormuzského průlivu jen pro sebe
Loď v Hormuzském průlivu, archivní snímek

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