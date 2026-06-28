USA a Írán přeruší útoky a budou jednat v úterý v Dauhá, napsal Axios


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

USA a Írán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios.

Teherán a Washington se teprve před jedenácti dny dohodly na příměří, nicméně v minulých dnech opět docházelo k ozbrojeným střetům a americký prezident Donald Trump Íránu hrozil obnovením válečných operací a „dokončením práce“.

Obnovení bojů vyvolaly protichůdné interpretace memoranda o porozumění, které strany podepsaly. Zejména se lišil pohled na plavbu přes Hormuzský průliv.

„Rozhodli jsme se zastavit veškerou kinetickou aktivitu,“ řekl Axiosu vysoce postavený pracovník administrativy s použitím výrazu ze žargonu, který označuje letecké údery a další používání zbraní.

Další americký úředník Axiosu sdělil, že obě strany prozatím ustoupí od útoků a že plavidla se mohou volně pohybovat přes Hormuzský průliv a současně budou pokračovat jednání.

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Hormuzský průliv

Rozhovory by se měly znovu zaměřit na Hormuzský průliv

Úterní rozhovory v Kataru potvrdil také třetí informovaný zdroj. Jednání se původně měla konat ve Švýcarsku a měla se zabývat íránským jaderným programem, uvedl informovaný zdroj. Eskalace napětí vedla k odkladu a přesunu na jiné místo, navíc se rozhovory mají znovu zaměřit na Hormuzský průliv.

Írán po zahájení útoků USA a Izraele na své území na konci února fakticky zastavil lodní dopravu přes Hormuzský průliv, kterým před zahájením konfliktu procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

V nedávno podepsaném memorandu mezi USA a Íránem bylo stanoveno, že Teherán nesmí během vymezených 60denních následných jednání o trvalém řešení účtovat poplatky za průjezd lodí. Írán má s Ománem vyjednat další postup v souladu s mezinárodním právem a za účasti sousedních států. Odborníci na mezinárodní právo považují případné vybírání mýtného za problematické.

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Loď v Hormuzském průlivu, archivní snímek

Írán a Omán v týdnu uvedly, že coby pobřežní státy ležící u Hormuzského průlivu se cítí být vázány zajistit bezpečnou plavbu klíčovou úžinou, a to v souladu s mezinárodním právem, ale i se svým právem na svrchovanost nad teritoriálními vodami v průlivu.

Irácký ministr zahraničí Fuád Husajn v neděli podle agentury Reuters na setkání s íránským protějškem prohlásil, že je důležité znovu otevřít Hormuzský průliv a zrušit americkou námořní blokádu Íránu. Irák nepodporuje rozšiřování války na státy v Perském zálivu a nepodporuje ani útoky na Írán, ujistil Husajn svého íránského kolegu.

Teherán lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu ochromil v reakci na americko-izraelské údery na Írán, které začaly 28. února. Plavbu posléze začal umožňovat jen některým plavidlům, které od něj získaly povolení. V květnu Írán potvrdil, že vybírá poplatky za „navigační služby“, které proplouvajícím plavidlům poskytuje. Před válkou přitom plavbu průlivem nijak neomezoval.

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